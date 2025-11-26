FBI sprístupnila tajný spis o Bigfootovi. FBI priznala, že skúmala jeho údajné chlpy a nielen to

FBI sprístupnila 22-stranový spis o Bigfootovi z rokov 1976 až 1977. Dokument odhaľuje, ako agentúra analyzovala neznáme chlpy, ako reagovala na žiadosti o vyšetrovanie a ako sa legenda Sasquatcha dostala do oficiálnych federálnych archívov.
