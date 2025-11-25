POZOR! Infiltrovali sme sa medzi falošných „pracovníkov“. Takto láka táto schéma Slovákov na ľahké peniaze

Infiltrovali sme sa do podvodnej platformy, ktorá sľubuje ľahké peniaze za hodnotenie videí. Na vlastnej koži sme zažili falošné profily, pripravené podvodné skupiny určené na budenie dôvery aj nátlak na vklad peňazí, ktorým chcú z obetí dostať čo najviac.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Slováci veria, že vzťahy s Českom sa po nástupe Babiša zlepšia: Prekvapivá podpora novej vlády!
Okrem opozície posiela výstražný prst aj Právny inštitút: Zdrvujúce dôsledky zrušenia antikorupčného úradu!