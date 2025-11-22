Revolučná pilulka na chudnutie funguje ako Ozempic. Na trhu sa môže objaviť už budúci rok

Orforglipron je nová tabletka, ktorá prináša účinky podobné injekčným GLP-1 liekom. Pomáha ľuďom s obezitou a cukrovkou typu 2 chudnúť, zlepšuje hladinu cukru aj tlak a nevyžaduje chladenie ani injekcie. Výsledky klinickej štúdie ATTAIN 2 ukazujú až 10,5 percenta úbytku hmotnosti.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Šokujúci prípad! Mladík hľadal radu u umelej inteligencie: Vražda kolegyne v práci, z jeho výpovede mrazí
Koalícia pod tlakom: Fico priznal nervozitu v Hlase a SNS, o Lajčákovi rozhodne v najbližších dňoch