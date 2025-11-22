Sobota22. november 2025, meniny má Cecília, zajtra Klement

Hygienici prikázali SŤIAHNÚŤ výrobok s nebezpečnými látkami: Máte ho v kuchyni? Ohrozuje zdravie

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) vydal varovanie, pre ktoré by mali zbystriť pozornosť najmä ľudia kupujúci sklo do domácnosti. Na trhu sa objavil sklenený pohár s kvetinovým vzorom z Číny, v ktoro

Trapas jojkárskej herečky: S manželom sa hrali na Jacka a Rose z Titanicu... zasahovať musela SBSka!
Trapas jojkárskej herečky: S manželom sa hrali na Jacka a Rose z Titanicu... zasahovať musela SBSka!
Prominenti
Kapitán Košíc T. Mikúš po víťazstve nad Žilinou
Kapitán Košíc T. Mikúš po víťazstve nad Žilinou
Hokej
Kapitán Žiliny R. Dej po prehre s Košicami
Kapitán Žiliny R. Dej po prehre s Košicami
Domáce správy

Tragédia na zábave vo
Tragédia na zábave vo Fiľakove: Pred mladíkom (†19) sa pretrhlo zábradlie, pád z okna neprežil
Domáce
Hnutie Slovensko predložilo novelu:
Hnutie Slovensko predložilo novelu: Chce eliminovať drobné krádeže
Domáce
Polícia zadržala muža, ktorý pri krádeži v potravinách zranil predavačku
Domáce
Nitriansky kraj žiada urýchlenie výstavby ciest: Štát podľa neho stále mešká s investíciami do dopravy
Nitriansky kraj žiada urýchlenie výstavby ciest: Štát podľa neho stále mešká s investíciami do dopravy
Lučenec

Zahraničné

Koniec éry lacných nákupov
Koniec éry lacných nákupov z Číny? Šefčovič pritvrdzuje a žiada rýchly zásah voči Temu či Shein
Zahraničné
Bývalý francúzsky prezident Nicolas
Bývalý francúzsky prezident Sarkozy v decembri vydá knihu o svojom pobyte vo väzení
Zahraničné
Tragédia v japonskej zoologickej záhrade: Thajec, ktorého zrejme ušliapla slonica zomrel
Zahraničné
Severozápad Grécka bojuje so záplavami i zosuvmi: Korfu v ohrození
Zahraničné

Prominenti

FOTO Odovzdávanie cien Český Slávik
Módne POHROMY na Českých Slávikoch: Bendig ako nevesta s dekou a Farna? Preboha, kto jej to urobil?!
Domáci prominenti
Šokujúci ROZCHOD prominentného páru:
Šokujúci ROZCHOD prominentného páru: KONIEC lásky po 15 rokoch!
Zahraniční prominenti
Trapas jojkárskej herečky: S
Trapas jojkárskej herečky: S manželom sa hrali na Jacka a Rose z Titanicu... zasahovať musela SBSka!
Domáci prominenti
Foto ako DÔKAZ: Cimarro
Foto ako DÔKAZ: Cimarro za domáce násilie skončil v rukách POLÍCIE... Zatkli ho DVAKRÁT!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Bolesti hlavy nezmiznú, kým
Bolesti hlavy nezmiznú, kým nezmeníte TOTO: Farmaceutka odhalila NAJHORŠIE denné zlozvyky
Zaujímavosti
REKORD, aký svet nečakal:
REKORD, aký svet nečakal: Fridin autoportrét s výbušninami predali za ASTRONOMICKÚ SUMU!
Zaujímavosti
Američania majú zvláštne sexuálne
Američania majú zvláštne sexuálne chute: NAJEXTRÉMNEJŠIE porno vyhľadávania vás šokujú! Nebudete veriť, čo všetko sledujú
Zaujímavosti
Cukrovka na ústupe: Vedci
Cukrovka na ústupe: Vedci odporúčajú toto netradičné ovocie!
Dobré správy

FOTO Známa značka ukázala na
Známa značka ukázala na Slovensku výnimočnú stratégiu s cenami: Milión eur dala aj na dobré skutky
Domáce
Robert Dékány, odborník na
Nové typy podvodov útočia aj na Slovákov: Pozor, aby ste neprišli o peniaze aj vy
Prekladač Vasco Translator Q1
Podľa čoho si vybrať prekladač jazykov? Zabudnite na aplikácie, toto riešenie pomôže každému
Domáce
Zvažujete hypotéku aj vy?
Na Slovensku rastie záujem o hypotéky: Táto banka vám dá teraz mimoriadnu zľavu
Ekonomika

Slovenské firmy, ktoré už neexistujú: Pamätáte si, čomu sa venovali? (kvíz)
Slovenské firmy, ktoré už neexistujú: Pamätáte si, čomu sa venovali? (kvíz)
Koniec párty? Bitcoin aj ostatné kryptomeny prudko padajú, dôvodov je viac než dosť!
Koniec párty? Bitcoin aj ostatné kryptomeny prudko padajú, dôvodov je viac než dosť!
Mýtus o chudobných dôchodcoch narazil na tvrdé dáta: Najväčšiemu ohrozeniu čelí úplne iná skupina!
Mýtus o chudobných dôchodcoch narazil na tvrdé dáta: Najväčšiemu ohrozeniu čelí úplne iná skupina!
Bratislavu a Košice opäť spája letecká linka: Prvý let priniesol prekvapivé čísla! Ako často sa bude lietať? (foto)
Bratislavu a Košice opäť spája letecká linka: Prvý let priniesol prekvapivé čísla! Ako často sa bude lietať? (foto)

Varenie a recepty

Vianočné londýnske mesiačiky - hit tohtoročných Vianoc.
Vianočné londýnske mesiačiky - hit tohtoročných Vianoc.
Výborný štedrák podľa mňa so štyrmi plnkami. Najlepšie ku kávičke alebo len tak na posedenie.
Výborný štedrák podľa mňa so štyrmi plnkami. Najlepšie ku kávičke alebo len tak na posedenie.
Najlepšia paradajková omáčka? Vyhnite sa chybám pri jej varení
Najlepšia paradajková omáčka? Vyhnite sa chybám pri jej varení
Ako rozvaľkať linecké cesto bez trhania a lepenia: Overený postup
Ako rozvaľkať linecké cesto bez trhania a lepenia: Overený postup
Šport

Jeho mama je Češka, brat už oblieka dres Montrealu: Juraj Slafkovský bude mať nového spoluhráča
Jeho mama je Češka, brat už oblieka dres Montrealu: Juraj Slafkovský bude mať nového spoluhráča
NHL
VIDEO Do Košíc dorazila Perinbaba, do Steel arény Žilina: Oceliari dokážu zdolávať aj top tímy
VIDEO Do Košíc dorazila Perinbaba, do Steel arény Žilina: Oceliari dokážu zdolávať aj top tímy
Tipsport liga
VIDEO Famózny Pavol Regenda v zámorí prvou hviezdou, bodovali aj Sýkora a Chromiak
VIDEO Famózny Pavol Regenda v zámorí prvou hviezdou, bodovali aj Sýkora a Chromiak
Zámorské súťaže
Katastrofa pre Honzeka a reprezentáciu! Kvôli zraneniu príde o olympiádu, čaká ho dlhá pauza
Katastrofa pre Honzeka a reprezentáciu! Kvôli zraneniu príde o olympiádu, čaká ho dlhá pauza
NHL

Auto-moto

V Bratislave budú vyrábať TÚTO beštiu s výkonom 1156 koní
V Bratislave budú vyrábať TÚTO beštiu s výkonom 1156 koní
TEST: Mazda CX-80 - prémiový obor s rodinnými ambíciami
TEST: Mazda CX-80 - prémiový obor s rodinnými ambíciami
Nový úsek rýchlostnej cesty R2 je otvorený aj so 4 km dlhým mostom
Nový úsek rýchlostnej cesty R2 je otvorený aj so 4 km dlhým mostom
TEST: Citroen C4 PureTech 130 - posledný svojho druhu s meničovým automatom
TEST: Citroen C4 PureTech 130 - posledný svojho druhu s meničovým automatom
Kariéra a motivácia

Čo urobí s vaším rokom jediný večer? Rituály, ktoré menia energiu aj výkon už v januári
Čo urobí s vaším rokom jediný večer? Rituály, ktoré menia energiu aj výkon už v januári
Kto už čoskoro dostane povýšenie? Veľký pracovný horoskop odhaľuje, ktoré znamenia čaká kariérny skok
Kto už čoskoro dostane povýšenie? Veľký pracovný horoskop odhaľuje, ktoré znamenia čaká kariérny skok
Koncoročný pohovor, ktorý rozhodne o vašom plate aj kariére. Ste naň naozaj pripravení?
Koncoročný pohovor, ktorý rozhodne o vašom plate aj kariére. Ste naň naozaj pripravení?
Ušetríte si dni dovolenky a získate dlhý oddych. Ako si naplánovať voľno cez sviatky tak, aby z toho profitoval každý
Ušetríte si dni dovolenky a získate dlhý oddych. Ako si naplánovať voľno cez sviatky tak, aby z toho profitoval každý
Technológie

Tvoj počítač sa už čoskoro navždy zmení: Microsoft tlačí svoj „agentický OS“, do Windowsu ti chce dať AI
Tvoj počítač sa už čoskoro navždy zmení: Microsoft tlačí svoj „agentický OS", do Windowsu ti chce dať AI
Rusko ukázalo novú presnú muníciu. Kornet a Krasnopol sa vracajú na front a môže to zmeniť priebeh bojov
Rusko ukázalo novú presnú muníciu. Kornet a Krasnopol sa vracajú na front a môže to zmeniť priebeh bojov
Zabudni na lítium a vanádium. Vedci tvrdia, že našli riešenie problému s drahými kovmi
Zabudni na lítium a vanádium. Vedci tvrdia, že našli riešenie problému s drahými kovmi
POZOR! Populárny Wi-Fi router medzi Slovákmi je deravý ako rešeto. Je to brána pre hackerov a bezpečnostnú aktualizáciu už nikdy nedostane
POZOR! Populárny Wi-Fi router medzi Slovákmi je deravý ako rešeto. Je to brána pre hackerov a bezpečnostnú aktualizáciu už nikdy nedostane
Bývanie

Táto farba oživuje interiéry a mení ich na útulnejšie a hrejivejšie. Inšpirujte sa tipmi pre každú miestnosť!
Táto farba oživuje interiéry a mení ich na útulnejšie a hrejivejšie. Inšpirujte sa tipmi pre každú miestnosť!
Prenájom vymenili za vlastný dom, no o nenápadnosť im nešlo. Býva tu osem ľudí a vedia, ako si užívať pohodlie!
Prenájom vymenili za vlastný dom, no o nenápadnosť im nešlo. Býva tu osem ľudí a vedia, ako si užívať pohodlie!
Éra otvorených miestností sa mení a exteriér bude nový interiér! Týchto 8 trendov pri rekonštrukciách má priniesť rok 2026
Éra otvorených miestností sa mení a exteriér bude nový interiér! Týchto 8 trendov pri rekonštrukciách má priniesť rok 2026
K tomuto domu sa im oplatí merať cestu! Majitelia si za druhý domov zvolili les, pokoj a relax im tu nechýba
Pre kutilov

Babičky mali svoje obľúbené rastliny, a teraz sú späť! 5 retro izboviek, ktoré sú opäť v móde
Babičky mali svoje obľúbené rastliny, a teraz sú späť! 5 retro izboviek, ktoré sú opäť v móde
Príprava gaštanov v mikrovlnke: Dajú sa pripraviť tak, aby boli chutné a dobre sa šúpali?
Príprava gaštanov v mikrovlnke: Dajú sa pripraviť tak, aby boli chutné a dobre sa šúpali?
Zvládnu to bez ujmy? Ako ochrániť kivi, figu či granátovník, aby prežili zimu v našich podmienkach
Zvládnu to bez ujmy? Ako ochrániť kivi, figu či granátovník, aby prežili zimu v našich podmienkach
S prezúvaním to nekončí. Príprava auta na zimu vyžaduje ďalších 6 dôležitých krokov
S prezúvaním to nekončí. Príprava auta na zimu vyžaduje ďalších 6 dôležitých krokov
Český slávik 2025: Bezkonkurenčná víťazka Ewa Farna, zažiarila aj dcéra Dary Rolins, Laura Homolová a ďalšie
Český slávik 2025: Bezkonkurenčná víťazka Ewa Farna, zažiarila aj dcéra Dary Rolins, Laura Homolová a ďalšie
Tragédia na zábave vo
Tragédia na zábave vo Fiľakove: Pred mladíkom (†19) sa pretrhlo zábradlie, pád z okna neprežil
Koniec éry lacných nákupov
Koniec éry lacných nákupov z Číny? Šefčovič pritvrdzuje a žiada rýchly zásah voči Temu či Shein
MIMORIADNE Snehová kalamita POKRAČUJE!
MIMORIADNE Snehová kalamita POKRAČUJE! Dopravu na mnohých miestach komplikujú snehové jazyky a záveje
Šokujúci incident z nočného
Šokujúci incident z nočného vlaku: Mladík chcel zaplatiť, ale sprievodca ho uprostred noci vyhodil do zimy

