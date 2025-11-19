AKTUÁLNE: Vedci objavili v mori živočícha, ktorý komunikuje podobným jazykom ako človek. Objav môže prepísať dejiny biológie

Vedci odhalili, že vorvane možno komunikujú jazykom so štruktúrou podobnou ľudskej reči. Najnovší výskum ukazuje, že ich kliky obsahujú formanty, rytmus a pravidlá, ktoré môžu tvoriť akustické slová a vety.
