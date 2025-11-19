Streda19. november 2025, meniny má Alžbeta, Liliana, zajtra Félix

AKTUÁLNE: Vedci objavili v mori živočícha, ktorý komunikuje podobným jazykom ako človek. Objav môže prepísať dejiny biológie

Ilustračný obrázok
© Zoznam/ © Zoznam/

Vedci odhalili, že vorvane možno komunikujú jazykom so štruktúrou podobnou ľudskej reči. Najnovší výskum ukazuje, že ich kliky obsahujú formanty, rytmus a pravidlá, ktoré môžu tvoriť akustické slová a vety.

Zoznam TV

Byť INÝ je nebezpečné: Z tohto má známy komik obrovský strach!
Prominenti
Tanečnica z Let's Dance sa teší na materstvo: Dieťatko ešte PRED svadbou?!
Prominenti
Lyžovačka v stredisku St. Jakob v Južnom Tirolsku
Cestovanie

Domáce správy

Robert Fico.
Sme radi, že U. S. Steel zostáva pôsobiť na Slovensku, uviedol premiér
Domáce
Na snímke zľava stály
Slovák František Ružička sa stane zástupcom generálneho tajomníka OECD
Domáce
Ilustračné foto
Slovensko poskytlo Jamajke po hurikáne humanitárnu pomoc
Domáce
Bánovská nemocnica dočasne pozastavila prevádzku: Modernizujú oddelenie, zvýšia bezpečnosť aj komfort pacientov
Bánovce nad Bebravou

Zahraničné

Politik zničil vzácnu vitráž.
Trapas ako hrom: VIDEO Politik sa potkol na schodoch! Spadol a hlavou prerazil vzácnu vitráž
Zahraničné
Ilustračné foto
Nemecká armáda by podľa nového zákona dostala väčšie právomoci v boji s dronmi
Zahraničné
Predseda maďarskej mimoparlamentnej opozičnej
Kandidáti strany TISZA čelia otázkam ladeným na vládnu propagandu
Zahraničné
FOTO Americký finančník Jeffrey Epstein
ŠOKUJÚCE Epstein a Lajčák plánovali TAJNÉ stretnutie: TENTO muž mal do partie, silné prepojenie na Biely dom
Zahraničné

Prominenti

Fero Joke je ambasádorom
Domáci prominenti
Dominika Cibulková sa objavila
Domáci prominenti
Ariana Grande
Zahraniční prominenti
1. kolo Let's Dance.
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Nenápadný orgán vám môže
vysetrenie.sk
Meriate si krk? MALI
Zaujímavosti
Chcete Porsche? V Číne
Zaujímavosti
Mamičky, TOTO musíte vedieť!
Zaujímavosti

Dobré správy

Prekladač Vasco Translator Q1
Domáce
Zvažujete hypotéku aj vy?
mojdom.sk
FOTO Lipový med
Domáce
Úspešná rodinná značka zaujala
plnielanu.sk

Ekonomika

Kto zaplatí účet za konsolidáciu? Analytici odhalili, ktoré ročníky dostanú najtvrdší zásah!
Unikátna rýchlostná cesta je hotová: Do otvorenia zostáva posledných pár hodín, tu sú detaily! (foto)
Fico hrozí žalobou na EÚ: Zastavenie ruského plynu a ropy môže Slovensko výrazne poškodiť!
Americké akcie prudko klesajú: Trhy ovláda napätie, prelomia paniku nové dáta?
Varenie a recepty

Zbierka 13 chutných receptov na vianočné strojčekové pečivo (kukuričky alebo linecké pečivo)
Cesto z Margotky a poleva z Ľadových gaštanov. Vyskúšajte srdiečka, ktoré rozvoňajú celú kuchyňu.
Akú múku na vianočku? Trik, s ktorým bude nadýchaná a jemná
Rady a tipy
Čínske rezance s kuracím: Hotové za 15 minút, chuť ako z bistra
Výber receptov

Šport

Slováci si polepšili, Taliansko mimo elity: Rebríček FIFA kľúčový pre žreb finálového turnaja MS
Reprezentácia
Pätnásťročného Martina počas tréningu zasiahol blesk, život mu zachránila rýchla reakcia trénerov
Česko
VIDEO Budeš na farme a potom sa vrátiš: Višňovskému veril len málokto, Pálffy mohol konkurovať Jágrovi
Podcast Šampióni
Zaslúžená pocta pre ikonu: Slovan sa počas Vianoc rozlúči so Sersenom, jeho dres vyradia
Tipsport liga

Auto-moto

TEST: Volkswagen Multivan PHEV 4Motion - Nový univerzál menom Mulťas
Klasické testy
NDS musela toho roku prvýkrát zasahovať pre sneh. Sypače sypali a 20 ton vysypali
Doprava
FOTO: DS N4 a DS N8: Takto si predstavujú luxus pod Eiffelovkou
Novinky
Fiat 600 Sport - pre väčšiu zábavu
Novinky

Kariéra a motivácia

Ako spoznať svoje kariérne superzbrane a konečne ich využiť naplno
Motivácia a produktivita
V Banskej Bystrici dnes otvorili kariérny veľtrh práce Kariéra EXPO
Získaj prácu
5 vecí, ktoré by ste si mali o firme zistiť, aby ste boli v novej práci spokojní
Hľadám prácu
Chcete, aby boli vaši zamestnanci spokojní? Vsaďte na trend human-centric leadership
Pre zamestnávateľov

Technológie

Deepfake sa stáva desivo realistickou hrozbou: FBI radí, ako ešte stále môžeš falošné tváre odhaliť
Bezpečnosť
Xiaomi uvoľňuje HyperOS na ďalšie zariadenia: Tieto telefóny si už môžu kontrolovať aktualizácie
Android
AKTUÁLNE: Vedci objavili v mori živočícha, ktorý komunikuje podobným jazykom ako človek. Objav môže prepísať dejiny biológie
Správy
Google práve predstavil Gemini 3 a je to najväčší skok v histórii umelej inteligencie
Umelá inteligencia

Bývanie

K tomuto domu sa im oplatí merať cestu! Majitelia si za druhý domov zvolili les, pokoj a relax im tu nechýba
Na Slovensku rastie záujem o hypotéky: Táto banka vám dá teraz mimoriadnu zľavu
Týmto pravidlám pri praní sme verili dekády, no dnes už neplatia. Ktoré zastarané postupy stále používame?
Rodina urobila dobre, keď starú stavbu nezbúrala. Vnútro je jednoduché, ale uctili si v ňom tradičné bývanie
Pre kutilov

Zabudnite na tuhé a mastné zemiakové placky! Takto pripravené očaria chrumkavosťou každého
Recepty
Drevostavby strácajú výhodu rýchlosti: Moderné murovanie skracuje mokré procesy
Stavebný materiál
Je AKU reťazová píla iba slabší súrodenec benzínovej píly? Lukáš vám v teste ukáže, či sa vám jej kúpa oplatí
Náradie
Lúskate orechy celý život zle? Tento geniálny trik vám konečne zaručí dokonalé polovičky
Recepty

Stream naživo

Prečo sa z niektorých párov stanú spolubývajúci? 5 signálov, že váš vzťah potrebuje nový impulz
Partnerské vzťahy
Prečo sa z niektorých párov stanú spolubývajúci? 5 signálov, že váš vzťah potrebuje nový impulz
Politik zničil vzácnu vitráž.
Zahraničné
Americký finančník Jeffrey Epstein
Zahraničné
Najnovší PRIESKUM poriadne zamiešal
Domáce
AKTUÁLNE Súd zrušil personálny
Domáce
AKTUÁLNE Súd zrušil personálny rozkaz ministra Šutaja Eštoka

