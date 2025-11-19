Česi sú znova o krok pred Slovákmi. ČNB testuje bitcoin a tokenizované vklady, my stále spíme

Česká národná banka vytvorila svoje prvé portfólio digitálnych aktív a testuje bitcoin, stablecoiny aj tokenizované vklady. Cieľom je preveriť fungovanie blockchainu v praxi, bezpečnosť, účtovanie a reálne riziká budúcich digitálnych peňazí.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Trapas ako hrom: VIDEO Politik sa potkol na schodoch! Spadol a hlavou prerazil vzácnu vitráž
ŠOKUJÚCE Epstein a Lajčák plánovali TAJNÉ stretnutie: TENTO muž mal do partie, silné prepojenie na Biely dom
Najnovší PRIESKUM poriadne zamiešal karty: Koaličný Hlas zaznamenal obrat, Naď je už pred Matovičom!