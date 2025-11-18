Tieto nastavenia si ihneď uprav v telefóne, upozorňuje expertka. Ak ich necháš zapnuté, riskuješ krádež svojich účtov

Týchto päť nastavení v telefóne musíš okamžite upraviť, inak dáváš hackerom šancu vidieť tvoje kódy, sledovať tvoju polohu a dostať sa k súkromným údajom. Expertka z Broadwire Networks radí, čo urobiť.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
OBROVSKÝ medzinárodný škandál! Rusi ovplyvňovali voľby, stopy vedú do firmy z Bratislavy, píšu Rumuni
Explózia na poľskej železnici: Bola to sabotáž! Putin sa pripravuje na vojnu s NATO, varuje generál
Exminister financií z Epsteinových mailov KONČÍ: Ako Lajčák bol v komunikácii do posledného dňa pred zatknutím