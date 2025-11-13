WhatsApp čaká najväčšia zmena za posledné roky. To, čo príde, zmení spôsob ako komunikujeme

WhatsApp sa musí otvoriť iným chatovacím aplikáciám a Európa tlačí na úplnú interoperabilitu. Nová funkcia tretích strán môže zmeniť spôsob, akým si píšeme správy, no zároveň prináša otázky o bezpečnosti a ochrane súkromia.
