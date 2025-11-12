POZOR! Hackeri vyvinuli nový spôsob, ako ti vybieliť bankový účet. Trojan NGate sa nainštaluje bez toho, aby si o tom vedel

Objavil sa malvér NGate ktorý cez NFC a falošné bankové aplikácie umožňuje hackerov výbery z účtu bez fyzickej karty. Pozri si, ako to funguje a ako sa chrániť.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Únos a beštiálna vražda v Dubaji: Telo ruského krypto-milionára aj s manželkiným našli rozštvrtené v púšti
Napätie v Rade STVR: Spor Machalu s Gallom prerástol do konfliktu, rokovanie uzavreli pred verejnosťou
Polícia zverejnila VIDEO šialenej jazdy opitého cudzinca: Na D1 driftoval za volantom kamióna!