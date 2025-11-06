Týchto 12 populárnych aplikácií mohlo tajne nahrávať tvoje rozhovory a kradnúť správy. Ak ich máš v mobile, okamžite ich vymaž

Tisíce používateľov Androidu čelili špionáži po tom, čo si nainštalovali falošné chatovacie aplikácie s vírusom VajraSpy. ESET odhalil, že za útokmi stojí skupina Patchwork APT, ktorá zneužívala prístup k mikrofónu, kamere a správam.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Tragédia na diaľnici D1: Pri Hornej Strede zahynul človek, ďalší zostal vo vozidle zakliesnený
Opitý muž onanoval uprostred ulice v Ružinove: Na policajtov bol agresívny, skončil s podmienkou!