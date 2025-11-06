Zničte roztoče a baktérie na posteľnej bielizni: Stačí spraviť len jednu zmenu pri spúšťaní práčky

S blížiacou sa zimou sa ukazuje, že jedna zmena pri nastavení práčky je kľúčová pre to, aby ste zbavili svoj domov roztočov a baktérií.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Kto chcel dve pohlavia v ústave? PRIESKUM ukázal, v ktorých krajoch mala zmena podporu! Chceli ju aj voliči TÝCHTO strán
Nový starosta New Yorku Zohran Mamdani plánuje veľké ZMENY: Mesto sa chystá OPUSTIŤ takmer milión ľudí!
ŠOKUJÚCi čin: Milenci si to ROZDÁVALI v kostole priamo medzi posvätnými sochami, ODHALIL ich miestny kňaz