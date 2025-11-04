Ozempic a Wegovy majú ďalší účinok na ľudské telo, o ktorom sa doteraz nevedelo. Vedci hovoria o prelome v medicíne

Semaglutid, známy z injekcií Ozempic a Wegovy, pomáha srdcu aj bez výrazného chudnutia. Nová analýza z University College London odhalila, že znižuje riziko infarktu a mozgovej mŕtvice nezávisle od úbytku hmotnosti.
