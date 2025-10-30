Štvrtok30. október 2025, meniny má Šimon, Simon, Simona, zajtra Aurélia

Einstein sa možno mýlil. Vedci objavili niečo, čo by mohlo prepísať učebnice fyziky

Ilustračný obrázok
Najnovšie pozorovania naznačujú, že temná energia, záhadná sila, ktorá urýchľuje rozpínanie vesmíru, možno slabne. Ak sa to potvrdí, pôjde o objav, ktorý by mohol zmeniť modernú kozmológiu a naše chápanie vesmíru.

Na Bratislavskom hrade otvorili výstavu Modré noci Jána Kňazovica
Správy
Saké s koji - tekutý symbol Japonska
Cestovanie
Boris Susko po stretnutí s predstaviteľmi ÚMS
Správy

Domáce správy

Polícia upozorňuje: Pri ceste
Domáce
Žena sa po hádke
Domáce
Polícia žiada o pomoc
Domáce
Na Bratislavskom hrade otvorili výstavu Jána Kňazovica – unikátne insitné umenie ocenené UNESCO
Bratislava

Zahraničné

Česko odoprelo vstup Izraelčanovi,
Zahraničné
Desivé ráno v Poľsku:
Zahraničné
FOTO V Tatrách zahynul známy
Domáce
Šok na Islande: V
Prominenti

Barbora Krajčírová
Domáci prominenti
Mamba Dasha
Domáci prominenti
Svet šoubiznisu je v
Zahraniční prominenti
Premiéra filmu Nepela. Na
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Ak máte problémy s
Rodičia ju kritizujú, internet
Zaujímavosti
STOP tomuto zvyku! Odborníčka
Zaujímavosti
Tajomný komplex pri Balte:
Dobré správy

Toto jednoducho treba zažiť:
Získajte konkurenčnú výhodu v
Domáce
Zdroj: Familypark
15-tisíc nájomných bytov, 680
Domáce

Ekonomika

Saková prezradila detaily energopomoci: Toto môžete urobiť, ak vám nebude priznaná!
Padli sadzby na svoje dno? ECB opäť rozhodovala o nastavení úrokov!
Akcie, ktoré vystrašili investorov: Toto sú najväčšie burzové sklamania roka, padli aj o desiatky percent!
Okrem zvyšovania dôchodkov sa mení aj minimálna penzia: Čo to urobí s príjmami seniorov? (príklady)
Šport

Pokračovať bude na inej klubovej adrese: Július Hudáček opúšťa tretie pôsobisko v Nemecku
Európa
Na tenkom ľade: Nepotrestaný prostredník Slovana, Spišská chytá Zajaca za chvost a snajper Krivošík
Tipsport liga
Tlak i nespokojnosť narastajú: Slot minul stovky miliónov, hovorí o úzkom kádri Liverpoolu
Anglický ligový pohár
Šporar hrdinom Slovana: Každý tretí deň potrebujeme dokazovať, že sme najlepší na Slovensku
Slovnaft Cup

Auto-moto

Mazda Vision X-Coupe - dvojrotor, palivo z mikróbov a
Novinky
Kia EV5 prichádza. Praktické SUV s dojazdom cez 500 km
Predstavujeme
Pošta spúšťa novinku. Na všetkých pobočkách kúpite aj lístok na...
Doprava
Keď chceš Ferrari ako za mladi, ale rýchle ako tie dnešné a máš veľa peňazí...
Novinky

Kariéra a motivácia

Umelá inteligencia zmenila naše myslenie: Prečo sa spoliehame na ChatGPT viac, než by sme mali?
Rady, tipy a triky
SZČO, pozor: Toto sú všetky zmeny, ktoré vás od januára 2026 čakajú v sociálnom poistení!
Aktuality
Spoluzakladateľ Facebooku a Asany šokuje: Toto je dôvod, prečo po 13 rokoch skončil ako CEO!
Motivácia a inšpirácia
15 kariérnych míľnikov, ktoré sú dôležitejšie než myslíte: Neprehliadajte ich!
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Výborné linecké koláče s kávovou príchuťou a maslovým krémom, na ktorý vám stačia len 4 suroviny.
Myslíte si, že ľadové gaštany patria len do obalu? Týchto 11 dezertov vás presvedčí o opaku.
Čo upiecť na Dušičky? Tradičné koláče, ktoré chutia domovom
Výber receptov
Recept na halloweenske pavúky len z 3 surovín
Dezerty

Technológie

Meta popiera, že by stiahla takmer 2 400 pornofilmov na trénovanie AI: „Ak to niekto spravil, muselo to byť na osobné použitie,“ hovorí
Správy
Xiaomi potichu odomklo prémiovú funkciu z vlajkových telefónov aj pre lacnejšie zariadenia. Toto ti pribudne do smartfónu
Xiaomi
Samsung spúšťa vlastný prehliadač pre počítače. Chrome a Edge dostali vážnu konkurenciu
Samsung
OpenAI má prvý veľký škandál. Nový AI prehliadač Atlas sa nechal primitívne oklamať falošnými webmi a šíril vymyslené fakty
Bezpečnosť

Bývanie

Vyzerajú ako burina, no majú úžasné liečivé účinky! 6 rastlín, ktoré pomôžu pri chorobách a nájdete ich aj na jeseň
Pôsobí skoro nenápadne, no pozrite sa lepšie. Dom na konci cesty je taký pohodlný, že z neho škoda odchádzať
Neviete už, ako spracovať tekvice? 5+ skvelých tipov, ako ich zužitkovať, a niektoré ste zrejme ešte neskúšali!
Tomu sa hovorí maximálne využitie miesta! Na 26 m2 majú súkromnú spálňu, všetky spotrebiče i miesto pre hostí
Pre kutilov

Neriskujte zatekanie do strechy! Týmito opatreniami zabezpečíte, aby do strešného plášťa nezatekalo
Strecha
Držte sa tohto postupu a odvzdušnenie radiátora zvládnete bez problémov aj sami
Vykurovanie
Zber a skladovanie tekvíc: Ako ich uchovať čerstvé a chutné až do Vianoc
Zelenina a ovocie
Zachoval spomienku rodičov a vytvoril unikátny kúsok nábytku. Starú obývaciu stenu prerobil na nový poklad z dreva
Nábytok

V jeden večer to medzi mnou a šéfom začalo iskriť: Bol ženatý, ale za svoju manželku sa od istého momentu kvôli tomuto hanbil
Partnerské vzťahy
Žena sa po hádke
Domáce
Jaroslav (†41) zmizol po
Domáce
Domáce
V Tatrách zahynul známy
Domáce
