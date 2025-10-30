Einstein sa možno mýlil. Vedci objavili niečo, čo by mohlo prepísať učebnice fyziky

Najnovšie pozorovania naznačujú, že temná energia, záhadná sila, ktorá urýchľuje rozpínanie vesmíru, možno slabne. Ak sa to potvrdí, pôjde o objav, ktorý by mohol zmeniť modernú kozmológiu a naše chápanie vesmíru.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Jaroslav (†41) zmizol po stretnutí s kamarátmi: FOTO Veľké pátracie akcie: Zdrvujúca správa po 2 týždňoch
Známy obchod sťahuje z predaja nebezpečný výrobok na FOTO! Obsahuje TOXICKÚ a rakovinotvornú látku