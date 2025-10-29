Bill Gates hovorí veci, ktoré klimatickí aktivisti nechcú počuť. Ak má pravdu, čaká nás tvrdé prebudenie

Bill Gates tvrdí, že svet sa príliš upol na čísla o globálnom otepľovaní. Namiesto slepého sledovania hranice 1,5 °C by sme sa podľa neho mali zamerať na to, ako zlepšiť život ľudí, ktorí dopady klimatickej zmeny pociťujú najviac.
