Wi-Fi ti ide pomaly a nevieš prečo? Možno sa ti na ňu napojil sused bez dovolenia, je to častý problém

Máš podozrenie, že ti sused kradne Wi-Fi? Pozri sa, ako získaš kontrolu nad svojou sieťou bez hádky, zmeň heslo, vypni WPS, zapni MAC filter a vytvor si bezpečnú hosťovskú sieť.
