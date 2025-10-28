Utorok28. október 2025, meniny má Dobromila, zajtra Klára, Kiara

Wi-Fi ti ide pomaly a nevieš prečo? Možno sa ti na ňu napojil sused bez dovolenia, je to častý problém

Ilustračný obrázok
© Zoznam/ © Zoznam/

Máš podozrenie, že ti sused kradne Wi-Fi? Pozri sa, ako získaš kontrolu nad svojou sieťou bez hádky, zmeň heslo, vypni WPS, zapni MAC filter a vytvor si bezpečnú hosťovskú sieť.

Prečítajte si celý článok >>

Nahlásiť chybu

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Otvorenie 7. ročníka veľtrhu práce Profesia days v Košiciach
Otvorenie 7. ročníka veľtrhu práce Profesia days v Košiciach
Správy
Pellegrini: Mám problém s novelou zákona o hazarde
Pellegrini: Mám problém s novelou zákona o hazarde
Správy
Tlačová konferencia Rastislava Krátkeho na tému: Aktuálna politická situácia
Tlačová konferencia Rastislava Krátkeho na tému: Aktuálna politická situácia
Správy

Domáce správy

Peter Pellegrini
Prezident Pellegrini podpísal viacero zákonov: Pozrite sa, ktoré medzi ne patria
Domáce
FOTO Polícia pátra
Polícia pátra po nezvestnom 37-ročnom Štefanovi Babinskom z Bratislavy
Domáce
V Šuranoch zablokovali policajnú
V Šuranoch zablokovali policajnú kolónu s vládnymi činiteľmi smerujúcimi k miestu plánovanej baterkárne
Domáce
V Galante otvorili nové zariadenia sociálnych služieb pre deti s autizmom aj dospelých
V Galante otvorili nové zariadenia sociálnych služieb pre deti s autizmom aj dospelých
Galanta

Zahraničné

Alexander Lukašenko
Lukašenko odsúdil krok Litvy uzavrieť hranicu s Bieloruskom ako „šialený podvod“
Zahraničné
mesto al-Fášir v regióne
Sudánska armáda ustúpila z mesta al-Fášir: Kontrolu prevzali polovojenské Sily rýchlej podpory
Zahraničné
Netanjahu zvolal mimoriadne stretnutie
Netanjahu zvolal mimoriadne stretnutie pre porušenie prímeria v Pásme Gazy
Zahraničné
predseda vlády SR Robert
Celosvetový úpadok slobody je potvrdený! Zlá správa: Slovensko sa prepadlo najviac
Zahraničné

Prominenti

Kayte Walsh, Kelsey Grammer
Obrovská RADOSŤ slávneho Frasiera: V 70-ke sa stal ÔSMY RAZ otcom!
Zahraniční prominenti
Hádači v relácii Inognito
Jasmina v Inkognite perlila, no keď Forgáč prehovoril o odstraňovaní ochlpenia, všetci išli do ponuku!
Domáci prominenti
Jennifer Lawrence
Slávna herečka to NETAJÍ: Chystá sa na PLASTIKU... TOTO si nechá upraviť!
Zahraniční prominenti
FOTO Premiéra filmu Nepela: ŠELMY
Premiéra filmu Nepela: ŠELMY Brychtová s Karnasovou a... Pozrite, ako FANTASTICKY vyzerá Malachovská!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Marmarošská župa – kraj
Marmarošská župa – kraj drevených kostolíkov a nádhernej prírody
dromedar.sk
Obrovská nafukovacia panna vyvolala
GIGANTICKÁ nafukovacia panna vyvolala chaos v belgickej dedine: Motoristi z nej nevedeli spustiť oči, KOLAPS dopravy?
Zaujímavosti
undefined
Len 13-ročný chlapec riskoval pre lásku z internetu ŽIVOT: Vydal sa za ňou na bicykli... problém nastal na diaľnici
Zaujímavosti
Tajomstvo mRNA vakcín ODHALENÉ:
Tajomstvo mRNA vakcín ODHALENÉ: Nová zbraň proti rakovine? Najnovšia štúdia šokuje lekárov!
Zaujímavosti

Dobré správy

Toto jednoducho treba zažiť:
Toto jednoducho treba zažiť: Rakúske Alpy majú svahy, aké Slovensko nikdy nevidelo!
hashtag.sk
Získajte konkurenčnú výhodu v
Získajte konkurenčnú výhodu v nábore: 5 spôsobov, ako vám Kariéra EXPO Banská Bystrica pomôže objaviť a osloviť top talenty
Domáce
Zdroj: Familypark
Ako Slováci oslavujú Halloween? Len kúsok od Bratislavy sa nachádza strašidelný zábavný park!
hashtag.sk
15-tisíc nájomných bytov, 680
15-tisíc nájomných bytov, 680 električiek a 2 miliardy eur: Čo majú tieto čísla spoločné?
Domáce

Ekonomika

Koniec percentám? Minister Tomáš zvažuje revolúciu v zvyšovaní dôchodkov!
Koniec percentám? Minister Tomáš zvažuje revolúciu v zvyšovaní dôchodkov!
Dilema prezúvania pneumatík je opäť tu: Toto musíte vedieť, ak nechcete riskovať a prísť o peniaze!
Dilema prezúvania pneumatík je opäť tu: Toto musíte vedieť, ak nechcete riskovať a prísť o peniaze!
Čína spomaľuje, no zároveň pritvrdzuje: Takto upevňuje kontrolu nad vzácnymi zeminami!
Čína spomaľuje, no zároveň pritvrdzuje: Takto upevňuje kontrolu nad vzácnymi zeminami!
Je to definitívne: Takto porastú dôchodky už od nového roka! (kalkulačka)
Je to definitívne: Takto porastú dôchodky už od nového roka! (kalkulačka)

Šport

Vždy ja, odchádzam z tímu: Spor Vinícius - Xabi sa vyostril, Brazílčan si musí uvedomiť jednu vec
Vždy ja, odchádzam z tímu: Spor Vinícius - Xabi sa vyostril, Brazílčan si musí uvedomiť jednu vec
La Liga
Shiffrinová úprimne o veľkom tlaku a svojej forme: Nemám pocit, že som jedna z najrýchlejších
Shiffrinová úprimne o veľkom tlaku a svojej forme: Nemám pocit, že som jedna z najrýchlejších
Lyžovanie
Jeho brat bol skvelým hráčom NHL: Spišská ulovila Kanaďana, odporučil ho aj slovenský reprezentant
Jeho brat bol skvelým hráčom NHL: Spišská ulovila Kanaďana, odporučil ho aj slovenský reprezentant
Tipsport liga
Meno, ktoré neprekvapí: Lobotkov ex-kouč je vážnym kandidátom na voľné miesto v Juventuse
Meno, ktoré neprekvapí: Lobotkov ex-kouč je vážnym kandidátom na voľné miesto v Juventuse
Serie A

Auto-moto

Pošta spúšťa novinku. Na všetkých pobočkách kúpite aj lístok na...
Pošta spúšťa novinku. Na všetkých pobočkách kúpite aj lístok na...
Doprava
Keď chceš Ferrari ako za mladi, ale rýchle ako tie dnešné a máš veľa peňazí...
Keď chceš Ferrari ako za mladi, ale rýchle ako tie dnešné a máš veľa peňazí...
Novinky
Škoda 1000 MBX ožíva. Unikát pretvorený do dnešnej podoby
Škoda 1000 MBX ožíva. Unikát pretvorený do dnešnej podoby
Zaujímavosti
Doprava: Mesto Šurany a MH Invest budú spolupracovať pri výstavbe cyklotrás
Doprava: Mesto Šurany a MH Invest budú spolupracovať pri výstavbe cyklotrás
Ekonomika

Kariéra a motivácia

Akčné ženy: Rovnosť začína doma, pokračuje v práci a končí tam, kde sa o nej prestane hovoriť
Akčné ženy: Rovnosť začína doma, pokračuje v práci a končí tam, kde sa o nej prestane hovoriť
Kariera.sk TS
Networking 2.0: Ako využiť sociálne siete na profesionálny rast
Networking 2.0: Ako využiť sociálne siete na profesionálny rast
Networking
Ste tehotná a neviete, kedy to oznámiť zamestnávateľovi? Takéto sú vaše práva a povinnosti!
Ste tehotná a neviete, kedy to oznámiť zamestnávateľovi? Takéto sú vaše práva a povinnosti!
Poradňa
Mentori a ich sila: Prečo hľadať sprievodcu vo vašej kariére
Mentori a ich sila: Prečo hľadať sprievodcu vo vašej kariére
Kariérny rast

Varenie a recepty

Najlepšie vianočné cestá od pani Margitky. Pistáciové, strojčekové, linecké cesto pripravené dopredu.
Najlepšie vianočné cestá od pani Margitky. Pistáciové, strojčekové, linecké cesto pripravené dopredu.
Klasika, ktorá nikdy nesklame. 15 najlepších receptov na tradičné vianočné koláče.
Klasika, ktorá nikdy nesklame. 15 najlepších receptov na tradičné vianočné koláče.
Čo dať do slaného závinu: TOP kombinácie, ktoré chutia každému
Čo dať do slaného závinu: TOP kombinácie, ktoré chutia každému
Rady a tipy
Ako dochutiť červenú kapustu: 5 ingrediencií, ktoré nesmú chýbať
Ako dochutiť červenú kapustu: 5 ingrediencií, ktoré nesmú chýbať
Rady a tipy

Technológie

Čaká telefóny koniec? Toto zariadenie od Samsungu a Googlu môže v najbližších rokoch nahradiť tvoj smartfón
Čaká telefóny koniec? Toto zariadenie od Samsungu a Googlu môže v najbližších rokoch nahradiť tvoj smartfón
Samsung
Google Chrome mal vážnu bezpečnostnú dieru. Kto klikol na podvodný odkaz, mohol si stiahnuť špionážny vírus. Aktualizuj prehliadač čo najskôr
Google Chrome mal vážnu bezpečnostnú dieru. Kto klikol na podvodný odkaz, mohol si stiahnuť špionážny vírus. Aktualizuj prehliadač čo najskôr
Bezpečnosť
AKTUÁLNE: Po internete koluje 183 miliónov hesiel, medzi nimi aj tie z Gmailu. Skontroluj si, či nie si medzi nimi
AKTUÁLNE: Po internete koluje 183 miliónov hesiel, medzi nimi aj tie z Gmailu. Skontroluj si, či nie si medzi nimi
Bezpečnosť
Wi-Fi ti ide pomaly a nevieš prečo? Možno sa ti na ňu napojil sused bez dovolenia, je to častý problém
Wi-Fi ti ide pomaly a nevieš prečo? Možno sa ti na ňu napojil sused bez dovolenia, je to častý problém
Návody

Bývanie

Neviete už, ako spracovať tekvice? 5+ skvelých tipov, ako ich zužitkovať, a niektoré ste zrejme ešte neskúšali!
Neviete už, ako spracovať tekvice? 5+ skvelých tipov, ako ich zužitkovať, a niektoré ste zrejme ešte neskúšali!
Tomu sa hovorí maximálne využitie miesta! Na 26 m2 majú súkromnú spálňu, všetky spotrebiče i miesto pre hostí
Tomu sa hovorí maximálne využitie miesta! Na 26 m2 majú súkromnú spálňu, všetky spotrebiče i miesto pre hostí
Pravidlo 10 centimetrov: Naučte sa trik dizajnérov, s ktorým sa hostia budú vo vašej obývačke cítiť lepšie
Pravidlo 10 centimetrov: Naučte sa trik dizajnérov, s ktorým sa hostia budú vo vašej obývačke cítiť lepšie
Štyri veci, ktoré by ste o matracoch mali vedieť ešte pred kúpou. Čo zvážiť, kým zaň zaplatíte?
Štyri veci, ktoré by ste o matracoch mali vedieť ešte pred kúpou. Čo zvážiť, kým zaň zaplatíte?

Pre kutilov

Zachoval spomienku rodičov a vytvoril unikátny kúsok nábytku. Starú obývaciu stenu prerobil na nový poklad z dreva
Zachoval spomienku rodičov a vytvoril unikátny kúsok nábytku. Starú obývaciu stenu prerobil na nový poklad z dreva
Nábytok
Ako upiecť kačicu? Jemné mäso a chrumkavá koža – to je kombinácia, ktorej neodoláte!
Ako upiecť kačicu? Jemné mäso a chrumkavá koža – to je kombinácia, ktorej neodoláte!
Recepty
Rastie ako z vody a uľavuje pri nachladnutí – viete, ako inak šikovne využiť listy nádchovníka?
Rastie ako z vody a uľavuje pri nachladnutí – viete, ako inak šikovne využiť listy nádchovníka?
Záhrada
Nadýchané tvarohové buchty s džemom, ktoré si doma zvládne upiecť každý
Nadýchané tvarohové buchty s džemom, ktoré si doma zvládne upiecť každý
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Prečo sa silné ženy často zamilujú do emocionálne nestabilnejších mužov? Psychológovia vysvetľujú paradox modernej lásky
Partnerské vzťahy
Prečo sa silné ženy často zamilujú do emocionálne nestabilnejších mužov? Psychológovia vysvetľujú paradox modernej lásky
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Oliver Gorman
Zahraničné
Desivá smrť chlapca (†12): Oliver sa pripojil k internetovej výzve! Nadýchal sa deodorantu
Autá v jarkoch, skrížený
Domáce
Autá v jarkoch, skrížený kamión a neprejazdné úseky! FOTO SNEŽENIE spôsobilo na cestách dopravný CHAOS
Kollár rozbieha svoju politickú
Domáce
Kollár rozbieha svoju politickú kariéru útokom na Matoviča: Vraj budoval svoju mafiu, dosvedčuje to správami!
Prezident SR Peter Pellegrini.
Domáce
AKTUÁLNE Pellegrini pravdepodobne novelu zákona o hazarde nepodpíše

Ďalšie zo Zoznamu