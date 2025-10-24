Veľký výrobca telefónov na Slovensku s trhovým podielom 24 % vyzýva používateľov, aby nepoužívali Chrome!

Apple tvrdí, že Safari ponúka vyššiu úroveň ochrany súkromia než Chrome. Zatiaľ čo Chrome láka na pohodlie a funkcie s umelou inteligenciou, Safari stavia na bezpečnosť, nižšiu spotrebu a integráciu s iOS.
