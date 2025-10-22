Názlerová priznala zdravotné komplikácie: Ukrutné bolesti... Nakazila sa vážnou chorobou!

BRATISLAVA - Prechádza si náročným obdobím! Renáta Názlerová (57) patrí medzi známe tváre, ktoré s fanúšikmi bežne komunikujú prostredníctvom sociálnych sietí. Ako tam aktuálne priznala, má za sebou nepríjemnú skúsenosť s nákazou žltačky.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Nelichotivé slová firiem na adresu mladých: Máme vás plné zuby! Ste nespoľahliví a naivní, odkazujú
Šokujúce odhalenie: Putinov priateľ hovorí o sprisahaní! Tajný obchod medzi Trumpom a šéfom Kremľa