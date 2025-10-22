Európa sa rozdeľuje. Dve mocné krajiny chcú koniec spaľovákov, zatiaľ čo Nemci bijú na poplach

Francúzsko a Španielsko tlačia na Brusel, aby neustúpil od zákazu predaja spaľovacích áut po roku 2035. Nemecko však tvrdí, že ide o nereálny cieľ, ktorý ohrozuje priemysel a pracovné miesta. EÚ sa ocitla medzi ekologickými ambíciami a ekonomickou realitou.
