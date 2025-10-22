Koniec špekulantom s PN-kami: Novú dostanete už len so súhlasom posudkového lekára!

Od januára budúceho roka budú podľa Sociálnej poisťovne o novej PN krátko po nútenom skončení starej rozhodovať posudkoví lekári.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Pol miliardy forintov z EÚ skončilo v poli: V Maďarsku postavili obrovský kruhový objazd! Nič k nemu nevedie
Obrovská tragédia: Žena (†81) bola blízko zastávky autobusov, zrazilo ju auto! Na mieste zomrela
SMRŤ v jasliach! Opatrovateľka našla dieťa (†18 mes.) modré a nedýchajúce: Nepomohol ani zásah vrtuľníka