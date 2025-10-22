Ako vychádza Bekim s Laurou po rozvode? TAKTO sa starajú o ich dcérku!

Ani tá najväčšia láska niekedy nemusí skončiť šťastne. Keď sa komik Bekim Aziri oženil s jeho partnerkou Laurou, vyzeralo to, že sú si naozaj súdení. Žiaľ, po narodení ich dcérky Elie zistili, že si nie sú súdení, a tak sa rozhodli ísť od seba. Napriek všetkému sa spolu ale snažia vychádzať.
