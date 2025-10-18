Hrôza na železnici: Pod kolesami vlakov skončili muž aj žena. Hlásia tragické následky

Dvaja mŕtvi na železnici v Trenčianskom kraji v priebehu pár hodín. O život pod kolesami vlakov v posledných hodinách prišli muž a žena, ktorí sa neoprávnene nachádzali na tratiach. Nehody sa stali p
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Matka Černáka verí v zázrak: FOTO Emotívna návšteva syna vo väzení! Jej kroky potom smerovali na TOTO miesto
Naša LEGENDÁRNA minerálka hlási NÁVRAT! Chystajú obnoviť jej výrobu, majiteľ má smelý plán aj s kúpeľmi