Šokujúce zábery starej nemocnice vo Svidníku: Temná atmosféra miesta ti vyrazí dych

Opustená nemocnica Svidník ukrýva šokujúce zábery. Kedysi funkčná inštitúcia dnes pôsobí desivo a pokojne by mohli hostiť natáčanie lepšieho hororu. Steny pokryté špinavými obkladmi, obité kusy stien a vlhkosť dnes ubytujú maximálne bezdomovcov, ktorí sa v objekte pohybujú.
