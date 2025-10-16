KVÍZ Rozpoznaj okresy podľa poznávacej značky: BA a KE uhádne každý, tipneš ostatné?

Evidenčné číslo vozidla má pridelené každé auto. Poznávacie značky veľkých okresov sú určite každému jasné, ale čo tie menej známe? Rozlúštiš aj skratky okresov, ktoré možno až tak často na cestách nestretneš? Over si svoje znalosti v našom kvíze!
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Medzinárodný škandál! Bulhari hromžia, predvolali si nášho veľvyslanca: Dôvodom sú Pellegriniho výroky
Premiér na konferencii o konsolidácii hromžil: Je možné, aby sa predsedu vlády pýtali, či chce faktúru alebo nie?