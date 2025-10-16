20 najlepších hororových kníh všetkých čias: Dodnes mrazia do špiku kostí

Niektoré knihy sa stali klasikou strašidelnej literatúry, mnohé dokonca inšpirovali filmárov k natočeniu snímok, ktoré nastavili latku hororového žánru. Ak chceš zažiť skutočnú hrôzu, prečítaj si nasledujúce tituly. A ver, že knižné verzie sú omnoho lepšie ako filmy.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Medzinárodný škandál! Bulhari hromžia, predvolali si nášho veľvyslanca: Dôvodom sú Pellegriniho výroky
Premiér na konferencii o konsolidácii hromžil: Je možné, aby sa predsedu vlády pýtali, či chce faktúru alebo nie?