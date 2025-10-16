Ako si pridať widget s najnovšími správami z webov na plochu obrazovky telefónu?

Pridaj si widget s najnovšími správami priamo na domovskú obrazovku svojho telefónu. Vyber si obľúbené weby, prispôsob si obsah podľa seba a maj aktuálne novinky vždy poruke bez otvárania desiatok aplikácií či webov.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Medzinárodný škandál! Bulhari hromžia, predvolali si nášho veľvyslanca: Dôvodom sú Pellegriniho výroky
Premiér na konferencii o konsolidácii hromžil: Je možné, aby sa predsedu vlády pýtali, či chce faktúru alebo nie?