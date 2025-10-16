Prekvapivý ROZCHOD v šoubiznise: Tom Cruise a krásna Ana sa rozišli... Spolu neboli ani rok!

LOS ANGELES - Ich láska nemala dlhé trvanie! Hoci sa zdalo, že hollywoodska hviezda Tom Cruise (63) a krásna herečka Ana de Armas (37) vytvorili dokonalý zamilovaný pár, ich vzťah je dnes už minulosťou. Ako informujú zahraničné médiá, v uplynulých dňoch sa rozišli.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Medzinárodný škandál! Bulhari hromžia, predvolali si nášho veľvyslanca: Dôvodom sú Pellegriniho výroky
Premiér na konferencii o konsolidácii hromžil: Je možné, aby sa predsedu vlády pýtali, či chce faktúru alebo nie?