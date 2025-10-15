Microsoft práve poslal milióny počítačov s Windowsom na „smetisko“. Takto ho však môžeš používať v bezpečí ešte rok

Windows 10 dostáva poslednú šancu zostať v bezpečí aj po skončení bezplatnej podpory. Microsoft spúšťa program Extended Security Updates (ESU), ktorý prinesie opravy zraniteľností až do októbra 2026.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
V slovenskej obci šikanujú obyvateľov kravy! Ľudia sa boja chodiť do školy či vychádzať z domu
EMOTÍVNE svedectvo cestujúcej z osudného rýchlika: Veronika opísala neuveriteľné DETAILY záchrannej akcie
PEKLO na diaľnici! D1 nie je po rannej nehode stále plne prejazdná: Autá stoja v KOLÓNACH, polícia má zlé správy