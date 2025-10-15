ŠOKUJÚCA VRAŽDA Ženu (†39) našli dobodanú v hroznom stave! Vrah je na úteku: Zo SLOV mamy trhá srdce

Sedem mesiacov po vražde 39-ročnej Margity zo Serede sa jej matka rozhodla prehovoriť. Emotívne spomína na svoju dcéru, ktorej život sa skončil brutálnym činom. Polícia vraha stále hľadá, ale zatiaľ
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Ranný ŠOK na diaľnici D1 pri Bratislave: Smrteľná nehoda na frekventovanom úseku stála život vodiča dodávky!
PRVÉ ZISTENIA z vyšetrovania zrážky rýchlikov! Doprava sa obnovovala pomaly, pri odpratávaní nastali KOMPLIKÁCIE
Niektorí dôchodcovia majú od nového roka dôvod na radosť: Túto vec pre nich prichystal rezort práce!