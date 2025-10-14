6 najčastejších chýb, ktoré robia záhradkári pri výsadbe ovocných stromov na jeseň

Jesenná výsadba stromčekov je medzi pestovateľmi často považovaná za najlepší termín. Akým chybám sa vyhnúť, ak chcete, aby stromčeky zvládli prvú zimu?
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Veľké cvičenie NATO: Aliancia spustila v Európe jadrové cvičenie, Švédi prichádzajú s novinkou
Ombudsman sa pozrie na prsty ambulanciám: Spúšťa vlastné vyšetrovanie a prieskum, reaguje na rastúce sťažnosti!
Sexi sériová vrahyňa: Študentka práva má na svedomí 4 ľudí, TAKTO zabila svoje obete, identita prvej šokuje