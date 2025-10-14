POZOR! Populárny program medzi Slovákmi obsahuje závažné chyby. Je v státisícoch zariadeniach. Aktualizovať sa ho dá len manuálne

Bezpečnostní experti odhalili vážne chyby v populárnom programe 7-Zip, ktoré umožňujú útočníkom spustiť škodlivý kód pri rozbaľovaní ZIP archívov. Aktualizácia na najnovšiu verziu je nevyhnutná, inak hrozí kompromitácia systému.
