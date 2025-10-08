Ako správne sušiť mokrú bielizeň v byte? Mnohí to robia dlhé roky zle a zapácha im kvôli tomu oblečenie

Vonku je chladnejšie, takže sušenie bielizne v exteriéri už nepripadá do úvahy. Skôr než ho rozprestriete na sušiaku vo vnútri alebo na radiátoroch, mali by ste vedieť, ako to spraviť tak, aby ste sa vyhli plesniam, ktoré sa môžu vytvárať v miestnosti so zvýšenou vlhkosťou.
