Nová funkcia v Androide automaticky skontroluje obrázky a videá v správach ešte skôr, než ich otvoríš

Ilustračný obrázok
© Zoznam/

Spoločnosť Google rozširuje Safety Content Warning funkciu, ktorá chráni pred explicitným obsahom. Po novom zahrnie aj videá.

Zagorochoria - tradičné horské dedinky v Grécku
Cestovanie
Už to PRESTALI TAJIŤ: Viki Vargová zasnúbená, Peter Bič zbalil túto krásku
Prominenti
Basketbalistky Piešťanských Čajok vstupujú do jedného z najdôležitejších období v sezóne
Šport

Domáce správy

Revolúcia v balení potravín: Brusel rozhodol! Nové obaly majú byť šetrnejšie, zákazníci si zrejme priplatia
Domáce
Tibor Gašpar zvažuje, že požiada o vysvetlenie stavu cudzineckej polície
Domáce
Ilustračné foto
Prekvapivý ZVRAT! Vlani vypuklo v obchodoch šialenstvo, teraz... Ceny tejto základnej potraviny RAPÍDNE padli
Domáce
Biela noc 2025 v Košiciach: 33 svetelných inštalácií a premiéry na viacerých miestach mesta
Biela noc 2025 v Košiciach: 33 svetelných inštalácií a premiéry na viacerých miestach mesta
Košice

Zahraničné

Zo slávneho pohrebiska v Sakkáre zmizla staroveká vápencová maľba
dromedar.sk
Le Penová tvrdí, že bude blokovať všetky kroky francúzskej vlády až do predčasných volieb
Zahraničné
Ilustračné foto
Holandská mimovládka odmieta obvinenia junty zo špionáže
Zahraničné
Voľby do Poslaneckej snemovne
Voľby v ČR: ANO zobralo voličov SPD, udržalo si 3 zo 4 voličov z minulých volieb
Zahraničné

Prominenti

Definitívny koniec? Belohorcová a Hájek predávajú dom za 5,5 milióna, Zuzana už SLINTÁ po iných!
Domáci prominenti
Feldeková ROK po smrti manžela (†55): NOVÉ detaily... Tesne predtým sa POHÁDALI!
Domáci prominenti
Totálny BIZÁR na Fashion Weeku: Modelky s CHLPATÝMI hruďami aj... P*NISOM!
Zahraniční prominenti
Nebezpečná OPERÁCIA známej Slovenky: NÁDOR na chrbtici!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Rodičia v šoku: Britskú školu obviňujú z neľudského prístupu! Škola suspendovala dievča len preto, že sa odlišovalo
Zaujímavosti
Kandovan – jediná obývaná skalná dedina na svete
dromedar.sk
TAKTO lacno zastavíte rosenie okien: Budete sa čudovať, že ste to nevyskúšali skôr!
Zaujímavosti
FOTO Ilustračné foto
Tehotná Britka šokuje záhadnou závislosťou: Denne zje až desať hárkov papiera, vraj jej chutí ako čokoláda!
Zaujímavosti

Dobré správy

Antibiotiká nemusia byť riešením pri bolestiach v hrdle: Čo účinne funguje na vírusy a baktérie?
Domáce
ROZHOVOR s marketingovou riaditeľkou NAY: Populárna značka má za sebou veľké zmeny!
hashtag.sk
Andrea prehovorila o probléme, ktorý roky tajila: Prišla som o sebavedomie aj chuť do života, našťastie som našla riešenie
plnielanu.sk
S novinkou to ide ešte rýchlejšie: Slováci môžu vyhrať bez toho, aby minuli niečo navyše
Domáce

Ekonomika

Vláda sa púšťa do megabiznisu s Arabmi: Stovky miliónov z Emirátov môžu zmeniť Bratislavu na nepoznanie!
Vláda sa púšťa do megabiznisu s Arabmi: Stovky miliónov z Emirátov môžu zmeniť Bratislavu na nepoznanie!
Vláda konečne ukázala návrh rozpočtu: Takto chce šetriť na ministerstvách a úradoch!
Vláda konečne ukázala návrh rozpočtu: Takto chce šetriť na ministerstvách a úradoch!
Lukašenko vymyslel recept na infláciu: Z minúty na minútu ju zakázal! (video)
Lukašenko vymyslel recept na infláciu: Z minúty na minútu ju zakázal! (video)
Trináste dôchodky nemusia byť pre všetkých: Gašpar hovorí o adresnosti, Tomáš posiela Smeru jasný odkaz!
Trináste dôchodky nemusia byť pre všetkých: Gašpar hovorí o adresnosti, Tomáš posiela Smeru jasný odkaz!

Šport

VIDEO Najlepšia správa dňa! Petra Vlhová sa vracia na svahy, má nového hlavného trénera
VIDEO Najlepšia správa dňa! Petra Vlhová sa vracia na svahy, má nového hlavného trénera
Petra Vlhová
FOTO Spokojná Petra Vlhová sa podelila s fanúšikmi: Moje srdce je naplnené
FOTO Spokojná Petra Vlhová sa podelila s fanúšikmi: Moje srdce je naplnené
Petra Vlhová
Ronaldo sa pridal k Jordanovi, LeBronovi či Federerovi: Toto sa nepodarilo ani Messimu
Ronaldo sa pridal k Jordanovi, LeBronovi či Federerovi: Toto sa nepodarilo ani Messimu
Ostatné
VIDEO Cígerovi hokej veľmi nechýba: Bol som na Slovane a vydržal som jednu tretinu
VIDEO Cígerovi hokej veľmi nechýba: Bol som na Slovane a vydržal som jednu tretinu
Podcast Šampióni

Auto-moto

V Dacii projekt
V Dacii projekt "auto" prekopali od základov. Takéto má byť ľudové auto zajtrajška
Zaujímavosti
Úspešná mladá značka konečne vstupuje aj na náš trh. Valcuje technikou za dobrú cenu
Úspešná mladá značka konečne vstupuje aj na náš trh. Valcuje technikou za dobrú cenu
Novinky
TEST: BMW X3 30e - lepší plug-in hybrid. Pre nerozhodných nadšencov
TEST: BMW X3 30e - lepší plug-in hybrid. Pre nerozhodných nadšencov
Klasické testy
Od pondelka rátajte s obmedzeniami v Malinove. Začne rekonštrukcia
Od pondelka rátajte s obmedzeniami v Malinove. Začne rekonštrukcia
Doprava

Kariéra a motivácia

Generačný mix a digitalizácia: dve výzvy, ktoré formujú slovenský trh práce
Generačný mix a digitalizácia: dve výzvy, ktoré formujú slovenský trh práce
Aktuality
Takmer 77-tisíc Slovákov čoskoro dostane list od Sociálnej poisťovne: Toto neprehliadnite!
Takmer 77-tisíc Slovákov čoskoro dostane list od Sociálnej poisťovne: Toto neprehliadnite!
Aktuality
FOTOREPORTÁŽ Biela noc 2025 v nočných uliciach Bratislavy: Pestrý večer umenia a príležitosť ukázať sa všetkým!
FOTOREPORTÁŽ Biela noc 2025 v nočných uliciach Bratislavy: Pestrý večer umenia a príležitosť ukázať sa všetkým!
Kariera.sk TS
7 vecí, ktoré sa stanú, keď prestanete robiť všetko na 100 percent
7 vecí, ktoré sa stanú, keď prestanete robiť všetko na 100 percent
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

13 výborných vidieckych jedál. Inšpirujte sa tradičnými receptami našich starých mám.
13 výborných vidieckych jedál. Inšpirujte sa tradičnými receptami našich starých mám.
Svieži jablkový vánok - fotopostup
Svieži jablkový vánok - fotopostup
Čo s figami? Sladký poklad nielen na tanieri, ale aj v pohári
Čo s figami? Sladký poklad nielen na tanieri, ale aj v pohári
Výber receptov
Tieto jesenné osie hniezda z hokkaido tekvice si zamilujete
Tieto jesenné osie hniezda z hokkaido tekvice si zamilujete
Dezerty

Technológie

Facebook práve spustil revolúciu vo videách. Nový algoritmus o tebe vie viac, než si dokážeš predstaviť
Facebook práve spustil revolúciu vo videách. Nový algoritmus o tebe vie viac, než si dokážeš predstaviť
Správy
Európsky zákaz spaľovacích motorov od roku 2035 sa otriasa v základoch. Končí sa éra elektromobilov skôr, než vôbec začala?
Európsky zákaz spaľovacích motorov od roku 2035 sa otriasa v základoch. Končí sa éra elektromobilov skôr, než vôbec začala?
Autá
Do Waze prichádza funkcia, ktorá ti môže zachrániť život. Pri hlásení nehody už nebudeš musieť odvrátiť zrak z cesty
Do Waze prichádza funkcia, ktorá ti môže zachrániť život. Pri hlásení nehody už nebudeš musieť odvrátiť zrak z cesty
Aplikácie a hry
Google pustil do sveta novú AI, ktorá ovláda počítač. Kliká, píše a prechádza web ako človek
Google pustil do sveta novú AI, ktorá ovláda počítač. Kliká, píše a prechádza web ako človek
Umelá inteligencia

Bývanie

Musíte sa dívať poriadne, aby ste chápali, čo vidíte. Atypický dom vám ukáže, čo znamená žiť v obklopení prírodou
Musíte sa dívať poriadne, aby ste chápali, čo vidíte. Atypický dom vám ukáže, čo znamená žiť v obklopení prírodou
6 krokov, ako vyhnať myši a kuny z vášho domu. Čím ich odpudiť a zabrániť, aby sa u vás usadili?
6 krokov, ako vyhnať myši a kuny z vášho domu. Čím ich odpudiť a zabrániť, aby sa u vás usadili?
Viacgeneračná rodina si vybrala život v krásnom lese. Najväčší poklad bývania objavíte až z druhej strany
Viacgeneračná rodina si vybrala život v krásnom lese. Najväčší poklad bývania objavíte až z druhej strany
Neverili by sme, že zvyšky sviečok môžu byť také nápomocné! 11 situácií, v ktorých vás zachráni obyčajný vosk
Neverili by sme, že zvyšky sviečok môžu byť také nápomocné! 11 situácií, v ktorých vás zachráni obyčajný vosk

Pre kutilov

Ako premeniť obyčajný múr na pastvu pre oči? Tieto popínavé rastliny si zamilujete!
Ako premeniť obyčajný múr na pastvu pre oči? Tieto popínavé rastliny si zamilujete!
Okrasná záhrada
Čaká vás zatĺcť stovky klincov? Zahoďte kladivo, je tu niečo lepšie!
Čaká vás zatĺcť stovky klincov? Zahoďte kladivo, je tu niečo lepšie!
Náradie
Odborníci vyvrátili mýtus: Je potrebné nastaviť okná na zimný režim?
Odborníci vyvrátili mýtus: Je potrebné nastaviť okná na zimný režim?
Údržba a opravy
Ako pripraviť nadýchané piškótové cesto? Tajomstvo úspechu je v postupe a drobných trikoch
Ako pripraviť nadýchané piškótové cesto? Tajomstvo úspechu je v postupe a drobných trikoch
Recepty

Stream naživo

Bol bohatý a všetci si mysleli, že mám rozprávkový život: To, čo robil každý večer by nechcela prežívať žiadna žena
Partnerské vzťahy
Bol bohatý a všetci si mysleli, že mám rozprávkový život: To, čo robil každý večer by nechcela prežívať žiadna žena
Domáce
Revolúcia v balení potravín: Brusel rozhodol! Nové obaly majú byť šetrnejšie, zákazníci si zrejme priplatia
Domáce
Prekvapivý ZVRAT! Vlani vypuklo v obchodoch šialenstvo, teraz... Ceny tejto základnej potraviny RAPÍDNE padli
Domáce
Je to definitívne! Prezident a premiér sa stretli v dobrej nálade a... Pellegrini podpísal konsolidáciu
Zahraničné
Turecko prišlo s prekvapivou predpoveďou: V Ukrajine dôjde k veľkému zlomu! Od TOHTO to závisí

