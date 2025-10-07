Markíza a JOJ majú problém. Protimonopolný úrad preveruje zákaz pretáčania reklám. TÚSR tento krok PMÚ otvorene víta

Slováci prišli o jednu z posledných výhod TV archívov, možnosť preskočiť reklamu. Protimonopolný úrad teraz preveruje, či Markíza a JOJ nezneužili svoje postavenie, keď operátorov prinútili blokovať pretáčanie spotov, čo vyvolalo obrovskú vlnu kritiky.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Zlovestné slová z Moskvy: Vyjadrenia o dronoch nad Európou! Traste sa ako zvieratá na porážke
Šokujúca jazda taxíkom v Bratislave: Žena tvrdí, že ju Bolt viezol k hraniciam, musela vyskočiť z auta
Kaliňák po medializácii pomoci Ukrajine vypenil: V ničom sme neotočili, tvrdíme to, čo aj pred voľbami!