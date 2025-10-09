TOTO je jedna z 10 najčastejších príčin úmrtí vo svete: Ako ju spoznáte?

Alzheimerova choroba začína nenápadne a pomaly. Potichu sa vkráda do života a neodchádza, naopak, rozvíja sa. Práve 21. september je vyhlásený za Svetový deň Alzheimerovej choroby, ktorý poukazuje na potrebu pochopenia a podpory ľudí s týmto ochorením.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
CHAOS a zúfalstvo na letisku v Katare: Slováci prežili dva dni ako z nočnej mory! REAKCIA leteckej spoločnosti
Veľká zmena na rakúskych cestách: Diaľničné nálepky končia! Od TOHTO roku budú len digitálne známky