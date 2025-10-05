Nedeľa5. október 2025, meniny má Viera, zajtra Natália

Expert prezradil, čo musíš vo WhatsAppe zapnúť, aby si nebol ľahkou korisťou pre online podvodníkov

Ilustračný obrázok
© Zoznam/ © Zoznam/

WhatsApp ponúka množstvo nastavení, ktoré chránia tvoje súkromie a bezpečnosť. Týmto 8 venuj pozornosť, dokážu ťa ochrániť najlepšie.

Nemocnica bude ešte o poschodie vyššia, tvrdí Kaliňák
Správy
Pokrok na stavbe je evidentný, tvrdí Fico
Správy
Prezident ma zostavením vlády zatiaľ nepoveril, je to predčasné, tvrdí Babiš
Správy

Domáce správy

Richard Raši
Raši počas príhovoru na Dukle: Hrozí, že bez hrdosti na históriu budeme postupne strácať hodnotový obsah
Domáce
FOTO Tri roky od MASAKRU
Domáce
Robert Fico
Nejde nám o porážku Ruska, už to konečne pochopte: Fico tvrdí, že na zatiahnutie do vojny by ho museli vymeniť
Domáce
Prezident Pellegrini na Dukle: Odkaz hrdinov nás má spojiť v ťažkých časoch
Prešov

Zahraničné

Z mesta Gaza odišlo
Zahraničné
Poľsko predlžuje hraničné kontroly
Zahraničné
Úspechom opojený Babiš sa
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Rusi útočia
Zahraničné

Prominenti

Veronika Meszárosová a
Domáci prominenti
Karol Duchoň (†35) a
Domáci prominenti
Najmladší Beckham (20) randí
Zahraniční prominenti
Nela Pocisková
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Žiaci si z hodiny
Zaujímavosti
FOTO Tajomný nález, ktorý zaujme
Zaujímavosti
Les žien: Mangrovníky majú
dromedar.sk
topiace sa ľadovce vo
Zaujímavosti

Dobré správy

Stavte si v TIPOS-e
Domáce
FOTO Mimoriadne dôležitá je nielen
Domáce
Andrea prehovorila o probléme,
plnielanu.sk
FOTO Realizácia projektu R2 Šaca
Domáce

Ekonomika

10 trikov, ktoré na vás supermarkety používajú, aby ste minuli viac peňazí (a ako proti nim bojovať)
Skryté poplatky a finty bánk: Ste finančne gramotnejší ako priemerný Slovák? (kvíz)
Nabíjate si zariadenia bez dozoru či cez noc? Poisťovne varujú: Požiarov je čoraz viac!
Dôležitá zmena pri výplate dôchodkov: Na seniorov čaká nový doklad!
Šport

VIDEO Desivá scéna v Bratislave: Slovenský bojovník utrpel v Oktagone brutálne zranenie
Bojové športy
Neskutočný výkon! Keňan Kemei ovládol 102. ročník MMM a vytvoril traťový rekord
Beh
McLaren môže spečatiť titul v Pohári konštruktérov: Online prenos z VC Singapuru 2025
Formula 1
VIDEO Krvavý súboj v UFC: Čech Procházka dal šialené KO, hororový pohľad na súpera
Bojové športy

Auto-moto

Od pondelka rátajte s obmedzeniami v Malinove. Začne rekonštrukcia
Doprava
Na východe začína slúžiť nevídaný ťahač. Žiadny výfuk, obrovská sila
Zaujímavosti
Flotila Volkswagenov pomôže neziskovkám v teréne
Novinky
Kto by si nepamätal meno Testarossa? Teraz je tu opäť a ešte silnejšia, než predtým
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Tieto znamenia majú do konca roka veľkú šancu na povýšenie. Patríte medzi ne aj vy?
O práci s humorom
Máte strach prezentovať pred kolegami? Týmto spôsobom si vybudujete sebadôveru a zvládnete každú prezentáciu
Motivácia a inšpirácia
Chcete zarábať viac ako 3 000 € mesačne? Tieto pracovné ponuky vám to reálne umožnia!
Zaujímavé pracovné ponuky
Najväčšie skryté hrozby vo firme: Rizikové správanie zamestnancov, ktoré stojí podniky čas, peniaze aj reputáciu
Pracovné prostredie

Varenie a recepty

Svieži jablkový vánok - fotopostup
Perkelt na 7 spôsobov. Od klasiky s haluškami až po modernejšie verzie s cestovinami.
Ako pripraviť huby na sušenie: 5 overených tipov, aby sa nepokazili
Ako pripraviť huby na sušenie: 5 overených tipov, aby sa nepokazili
Skladovanie potravín
Jeseň na tanieri: recept na jablkový cheesecake s karamelom
Ovocné dezerty

Technológie

Táto strava pomáha udržať náš mozog mladým, hovorí štúdia. Kľúčom sú tieto dve ingrediencie
Veda a výskum
Perseverance odhaľuje komplexnú históriu vody v kráteri Jezero: Potvrdzuje, že planéta mohla mať vhodné podmienky pre život
Vesmír
Čína sa chváli najväčšou centrifúgou na svete: CHIEF1300 posúva hranice fyziky na novú úroveň
Technológie
Bežné množstvo tohto vitamínu, ktorý Slováci berú ako prevenciu, nemusí mozgu stačiť a jeho nedostatok môže zhoršiť myslenie
Veda a výskum

Bývanie

Neverili by sme, že zvyšky sviečok môžu byť také nápomocné! 11 situácií, v ktorých vás zachráni obyčajný vosk
Cíťte sa ako u Veľkého Gatsbyho! Štýl art deco je čoraz populárnejší, takto ho začleníte do interiéru
Trocha podvádza, že je väčší ako v skutočnosti. Apartmán s 33 m2 vám ukáže, že za malé priestory sa netreba hanbiť
Môžu spôsobiť opuchy, bolesť aj tráviace ťažkosti. 7 izbových rastlín, o ktorých ste možno nevedeli, že sú jedovaté
Pre kutilov

Ako pripraviť nadýchané piškótové cesto? Tajomstvo úspechu je v postupe a drobných trikoch
Recepty
Veľa rastlinného odpadu? Máme pre vás 4 tipy, ako ho využiť na maximum
Záhrada
Čo urobiť s bohatou úrodou fíg? Sladko-slané tipy aj delikátne kombinácie pre maškrtné jazýčky
Recepty
Chcete sa aj v malej kúpeľni cítiť komfortne? Pri jej plánovaní pozor na detaily a chyby, ktoré sa často prehliadajú
Rekonštrukcia bytu

Stream naživo

Zatieni dcéra Kate a Williama bratov? Charlotte má pred sebou veľkú budúcnosť, ako ovplyvní kráľovskú rodinu, keď dospeje?
Zahraničné celebrity
Tri roky od MASAKRU
Domáce
Robert Fico
Domáce
Úspechom opojený Babiš sa
Zahraničné
Tragická dopravná nehoda medzi
Domáce
Tragická dopravná nehoda medzi obcami Jalná a Močiar: Auto sa zrútilo strmým zrázom, neprežil vodič ani spolujazdec

Ďalšie zo Zoznamu