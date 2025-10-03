Piatok3. október 2025, meniny má Stela, zajtra František

SMUTNÁ SPRÁVA Zomrel legendárny slovenský športovec a OLYMPIONIK! Zanechal nezabudnuteľnú stopu

Futbalový svet zasiahla smutná správa – vo veku 77 rokov zomrel bývalý hráč, tréner a funkcionár MŠK Žilina Miroslav Kráľ. Rodák z Topoľčian, prezývaný „Bizón", patril medzi reprezentantov, ktorí to

Takáč v Bruseli o potrebe zriadiť fond pre farmárov z krajín susediacich s Ukrajinou
Správy
Návrat na Slovensko? Ema Müller chystá novinku emotívnejšiu ako duet, zapojila celú rodinu
Prominenti
Hlasovanie sa začalo o 14.00 h aj na veľvyslanectve ČR v Bratislave
Správy

Domáce správy

FOTO Obľúbený reťazec sťahuje z
Obľúbený reťazec sťahuje z trhu známu POTRAVINU: Môže obsahovať kúsky skla!
Domáce
Obrovský posun v prípade
Obrovský posun v prípade zajatého Slováka Švestku: Do záležitosti sa vložila veľvyslankyňa, prišlo k stretnutiu!
Domáce
Veronika Remišová a Peter
Veronika Remišová kritizuje Kmeca za reklamu: Jeho úrad to považuje za klamstvo
Domáce
SMUTNÁ SPRÁVA Zomrel legendárny slovenský športovec a OLYMPIONIK! Zanechal nezabudnuteľnú stopu
Regióny

Zahraničné

FOTO Balin Miller
TRAGÉDIA v živom prenose! Mladá horolezecká hviezda (†23) spadla počas výstupu na vrchol, mladík neprežil
Zahraničné
Friedrich Merz
Merz vyzval pri príležitosti 35. výročia zjednotenia Nemecka na „nový začiatok"
Zahraničné
FOTO Donald Trump
Trumpovi došla s Hamasom trpezlivosť: Vážne slová u ULTIMÁTE, určil si, kedy vyprší čas a potom príde peklo!
Zahraničné
Izraelom určené zóny na
Izraelom určené zóny na juhu Gazy sú podľa OSN „miestami smrti"
Zahraničné

Prominenti

Seriál Vina, Gabika Marcinková
Marcinková prelomila mlčanie o rozvode, PRIZNALA VINU: Stále z toho nie som vonku...
Domáci prominenti
FOTO Otvorenie salónu: Schindlerová ako
Otvorenie salónu: Schindlerová ako ANJEL a... NABOMBENÝ výstrih slovenskej moderátorky!
Domáci prominenti
FOTO VNÚTRI! Heidi Klum
TRAPAS slávnej krásky pri odchode z párty: Pozor, padá hviezda!
Zahraniční prominenti
Krst nového albumu Richarda
Návrat na Slovensko? Ema Müller chystá novinku emotívnejšiu ako duet, zapojila celú rodinu
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Pacient Dalibor žil 50
Pacient Dalibor žil 50 rokov s chorobou, o ktorej nevedel, nasledoval tvrdý boj!
FOTO Obrovská gorila na dome
Dekorácia alebo prehrešok? Gorila pred domom vyvolala rozruch: Rozdelila susedov aj radnicu! Majiteľka v problémoch
Zaujímavosti
Tri týždne nechala manžela
Tri týždne nechala manžela samého: TO, čo našla žena po návrate domov, ju skoro odrovnalo! Mal ma radšej podviesť...
Zaujímavosti
FOTO Veľká agáve v Kostolanoch
Davy návštevníkov sa zastavujú pri dome v Čechách: Takáto rarita sa často nevidí! Ľudia nechápu, čo TO vlastne je
Zaujímavosti

Dobré správy

FOTO Mimoriadne dôležitá je nielen
VIDEO Pivo, ktoré milujú aj Slováci: Tri kľúčové zásady počas čapovania
Domáce
Andrea prehovorila o probléme,
Andrea prehovorila o probléme, ktorý roky tajila: Prišla som o sebavedomie aj chuť do života, našťastie som našla riešenie
Stavte si v TIPOS-e
S novinkou to ide ešte rýchlejšie: Slováci môžu vyhrať bez toho, aby minuli niečo navyše
Domáce
FOTO Realizácia projektu R2 Šaca
Ďalšia významná stavba, ktorá poteší vodičov aj obyvateľov: Otvorili dôležitý obchvat
Domáce

Ekonomika

Dôležitá zmena pri výplate dôchodkov: Na seniorov čaká nový doklad!
Dôležitá zmena pri výplate dôchodkov: Na seniorov čaká nový doklad!
Bitcoin za 165-tisíc dolárov už tento rok? Podľa bankárov reálne, iní hovoria o novej bubline!
Bitcoin za 165-tisíc dolárov už tento rok? Podľa bankárov reálne, iní hovoria o novej bubline!
Štát odpúšťa dlhy: Môžete sa zbaviť úrokov a sankcií, pozor ale na termíny!
Štát odpúšťa dlhy: Môžete sa zbaviť úrokov a sankcií, pozor ale na termíny!
Seniori dostanú s dôchodkom priamo domov aj novinku: Pôjde o dôležité informácie!
Seniori dostanú s dôchodkom priamo domov aj novinku: Pôjde o dôležité informácie!

Šport

Chladoňová tesne nedosiahla na medailu z ME: Zapojila sa do špurtu a mala veľkú smolu
Chladoňová tesne nedosiahla na medailu z ME: Zapojila sa do špurtu a mala veľkú smolu
Cyklistika
HK Dukla Trenčín – HC Slovan Bratislava: Online prenos z 8. kola Tipsport ligy
HK Dukla Trenčín – HC Slovan Bratislava: Online prenos z 8. kola Tipsport ligy
Tipsport liga
HC Prešov – HC Košice: Online prenos z derby zápasu 8. kola Tipsport ligy
HC Prešov – HC Košice: Online prenos z derby zápasu 8. kola Tipsport ligy
Tipsport liga
HK Poprad – HK Nitra: Online prenos z 8. kola Tipsport ligy
HK Poprad – HK Nitra: Online prenos z 8. kola Tipsport ligy
Tipsport liga

Auto-moto

Na východe začína slúžiť nevídaný ťahač. Žiadny výfuk, obrovská sila
Na východe začína slúžiť nevídaný ťahač. Žiadny výfuk, obrovská sila
Zaujímavosti
Flotila Volkswagenov pomôže neziskovkám v teréne
Flotila Volkswagenov pomôže neziskovkám v teréne
Novinky
Kto by si nepamätal meno Testarossa? Teraz je tu opäť a ešte silnejšia, než predtým
Kto by si nepamätal meno Testarossa? Teraz je tu opäť a ešte silnejšia, než predtým
Predstavujeme
Mitsubishi má po dlhých rokoch v ponuke opäť elektromobil. Je výrazne lepší
Mitsubishi má po dlhých rokoch v ponuke opäť elektromobil. Je výrazne lepší
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

DITOR: Metodológia, ktorá vás naučí riešiť problémy tvorivo a efektívne
DITOR: Metodológia, ktorá vás naučí riešiť problémy tvorivo a efektívne
Motivácia a produktivita
V akom pracovnom prostredí sa Vám bude dariť najviac?
V akom pracovnom prostredí sa Vám bude dariť najviac?
Prostredie práce
7 vlastností, ktoré odlišujú vysoko úspešných ľudí: Čo sa môžeme naučiť od Taylor Swift?
7 vlastností, ktoré odlišujú vysoko úspešných ľudí: Čo sa môžeme naučiť od Taylor Swift?
Motivácia a inšpirácia
Staň sa tvárou mesta a vyhraj pobyt v Tatrách s Kariera.sk
Staň sa tvárou mesta a vyhraj pobyt v Tatrách s Kariera.sk
KarieraInfo.sk

Varenie a recepty

Máte veľa sliviek a neviete čo s nimi? 17 receptov na tie najlepšie koláče, džemy a kompóty.
Máte veľa sliviek a neviete čo s nimi? 17 receptov na tie najlepšie koláče, džemy a kompóty.
Šťavnaté kuracie prsia na prírodno. Rýchly obed, ktorý stihnete urobiť aj počas týždňa.
Šťavnaté kuracie prsia na prírodno. Rýchly obed, ktorý stihnete urobiť aj počas týždňa.
Domáci jablčný ocot: Elixír zdravia, ktorý si ľahko pripravíte sami
Domáci jablčný ocot: Elixír zdravia, ktorý si ľahko pripravíte sami
Rady a tipy
Výborné tvarohové pečené buchty jemné ako obláčik
Výborné tvarohové pečené buchty jemné ako obláčik
Buchty a šišky

Technológie

Google Chrome a Gemini vytvárajú detailný profil o tvojom živote. Zbierané sú aj údaje, ktoré by si nečakal
Google Chrome a Gemini vytvárajú detailný profil o tvojom živote. Zbierané sú aj údaje, ktoré by si nečakal
Správy
Rakovina môže mať nového nepriateľa. Táto látka z bežnej stravy zvyšuje účinnosť liekov a pomáha telu rozkladať nádory
Rakovina môže mať nového nepriateľa. Táto látka z bežnej stravy zvyšuje účinnosť liekov a pomáha telu rozkladať nádory
Veda a výskum
Tvoj telefón už možno ovládajú hackeri. Stačí, že máš nainštalovanú túto „bezpečnostnú“ aplikáciu
Tvoj telefón už možno ovládajú hackeri. Stačí, že máš nainštalovanú túto „bezpečnostnú“ aplikáciu
Aplikácie a hry
Nový spyware sa skrýva v Android aplikáciách, ktoré naoko chránia tvoje súkromie. Kampaň je masívna
Nový spyware sa skrýva v Android aplikáciách, ktoré naoko chránia tvoje súkromie. Kampaň je masívna
Bezpečnosť

Bývanie

Trocha podvádza, že je väčší ako v skutočnosti. Apartmán s 33 m2 vám ukáže, že za malé priestory sa netreba hanbiť
Trocha podvádza, že je väčší ako v skutočnosti. Apartmán s 33 m2 vám ukáže, že za malé priestory sa netreba hanbiť
Môžu spôsobiť opuchy, bolesť aj tráviace ťažkosti. 7 izbových rastlín, o ktorých ste možno nevedeli, že sú jedovaté
Môžu spôsobiť opuchy, bolesť aj tráviace ťažkosti. 7 izbových rastlín, o ktorých ste možno nevedeli, že sú jedovaté
Vyzerá ako tradičná usadlosť, no trocha klame zjavom. Vnútro je iné, ako by sme čakali, atmosféra si nás však získala
Vyzerá ako tradičná usadlosť, no trocha klame zjavom. Vnútro je iné, ako by sme čakali, atmosféra si nás však získala
Vyzerajú dobre, ale zrejme by ste ich ľutovali. Týchto 7 trendov interiéroví dizajnéri svojím klientom neodporúčajú
Vyzerajú dobre, ale zrejme by ste ich ľutovali. Týchto 7 trendov interiéroví dizajnéri svojím klientom neodporúčajú

Pre kutilov

Čo urobiť s bohatou úrodou fíg? Sladko-slané tipy aj delikátne kombinácie pre maškrtné jazýčky
Čo urobiť s bohatou úrodou fíg? Sladko-slané tipy aj delikátne kombinácie pre maškrtné jazýčky
Recepty
Chcete sa aj v malej kúpeľni cítiť komfortne? Pri jej plánovaní pozor na detaily a chyby, ktoré sa často prehliadajú
Chcete sa aj v malej kúpeľni cítiť komfortne? Pri jej plánovaní pozor na detaily a chyby, ktoré sa často prehliadajú
Rekonštrukcia bytu
Chystáte sa vykopávať mrkvu a petržlen? Majte na pamäti tieto 3 základné pravidlá!
Chystáte sa vykopávať mrkvu a petržlen? Majte na pamäti tieto 3 základné pravidlá!
Zelenina a ovocie
Aké cibuľoviny zasadiť na jeseň, aby záhrada na jar pekne rozkvitla?
Aké cibuľoviny zasadiť na jeseň, aby záhrada na jar pekne rozkvitla?
Okrasná záhrada

Stream naživo

Najviac žiarlivé znamenia zverokruhu, ktoré vám nedajú vo vzťahu dýchať: Patrí tam aj váš partner?
Partnerské vzťahy
Najviac žiarlivé znamenia zverokruhu, ktoré vám nedajú vo vzťahu dýchať: Patrí tam aj váš partner?
Ďalšie zo Zoznamu