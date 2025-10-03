V Číne si už zadok zadarmo neutrieš. K toaletnému papieru sa dostaneš až potom, ako si pozrieš reklamu

V Číne sa objavil bizarný systém na verejných toaletách, kde sa k toaletnému papieru dostaneš len po naskenovaní QR kódu a sledovaní reklamy alebo zaplatení poplatku. Novinka má vraj znížiť plytvanie, no mnohí ju považujú za ponižujúcu a varujú, že ide o znepokojujúci trend spájania základnej hygieny s biznisom.
