Trocha podvádza, že je väčší ako v skutočnosti. Apartmán s 33 m2 vám ukáže, že za malé priestory sa netreba hanbiť

Ako zariadiť bývanie, ktoré má len 33 m², no zároveň pôsobí elegantne, útulne a funkčne? Architektonické štúdio Archventil ukazuje, že aj mini priestor môže dýchať veľkorysosťou, ak sa k nemu pristúpi s citom pre detail a využitím pár jednoduchých optických trikov.

Tréner Vladimír Weiss st. po prehre so Štrasburgom: Zistili sme, že môžeme hrať veľký futbal
Šport
Svadobná dráma v jojkárskom seriáli Nemocnici: Darinka ostala pri oltári bez ženícha
Prominenti
Crimson Desert - gameplay
Štátny tajomník Kaliňák zdôraznil potrebu zákona o hlavných kontrolóroch
Domáce
Rozbitá opozícia hľadá spásu: Spolupráca s hnutím Slovensko pod optikou PRIESKUMU, takto to vidia voliči!
Domáce
Ukrajinská pšenica zavalila strednú a východnú Európu: Mlynári žiadajú podporu
Domáce
Nitra investuje vyše pol milióna do obnovy materskej školy T. Vansovej
Nitra investuje vyše pol milióna do obnovy materskej školy T. Vansovej
Spojené štáty sú pripravené spustiť operáciu vo Venezuele v rámci boja s kartelmi
Zahraničné
Rozsiahly požiar zachvátil rafinériu Chevron pri Los Angeles
Zahraničné
Poľsko sa pripojí k ropovodom NATO: Prepojí potrubia s Nemeckom
Zahraničné
Budapešť opäť proti Kyjevu: Orbán odmietol spoločné členstvo v EÚ
Nová herečka na scéne: Je krásna a... Nenávidí ju celý Hollywood!
Zahraniční prominenti
Bolestivý rozhovor Zuzany Vačkovej o rakovine: Bála som sa, že... slová, z ktorých mrazí!
Domáci prominenti
Pamela Anderson novým imidžom vyráža dych: FOTO Teraz by zapadla do Sľubu!
Zahraniční prominenti
Smrteľná choroba mu berie sily: Slávny herec na vozíčku... Stráca sa pred očami!
Vedci varujú: Jedna ranná činnosť ničí kreativitu aj spánok! Robíte ju ihneď po zobudení aj vy? OKAMŽITE prestaňte
Zaujímavosti
Mimozemšťania odhalení? Šokujúce zistenie z Peru! Múmie prekvapili vedcov neľudskými prstami
Zaujímavosti
Neuveriteľná situácia v Argentíne: Mladík sa objavil na vlastnom pohrebe! Rodina prežila ŠOK storočia
Zaujímavosti
4 príznaky cukrovky, ktoré by ste nemali ignorovať: Pozrite sa na svoju kožu
VIDEO Pivo, ktoré milujú aj Slováci: Tri kľúčové zásady počas čapovania
Domáce
Andrea prehovorila o probléme, ktorý roky tajila: Prišla som o sebavedomie aj chuť do života, našťastie som našla riešenie
S novinkou to ide ešte rýchlejšie: Slováci môžu vyhrať bez toho, aby minuli niečo navyše
Domáce
Ďalšia významná stavba, ktorá poteší vodičov aj obyvateľov: Otvorili dôležitý obchvat
Dôležitá zmena pri výplate dôchodkov: Na seniorov čaká nový doklad!
Dôležitá zmena pri výplate dôchodkov: Na seniorov čaká nový doklad!
Štát odpúšťa dlhy: Môžete sa zbaviť úrokov a sankcií, pozor ale na termíny!
Štát odpúšťa dlhy: Môžete sa zbaviť úrokov a sankcií, pozor ale na termíny!
Seniori dostanú s dôchodkom priamo domov aj novinku: Pôjde o dôležité informácie!
Seniori dostanú s dôchodkom priamo domov aj novinku: Pôjde o dôležité informácie!
Tisíce voľných pracovných miest, ale zamestnať sa je čoraz ťažšie: Analytici odkrývajú slovenský paradox!
VIDEO Agresívne sotil do rozhodcu: Hollý dostal dištanc, nezahrá si poriadne dlho
VIDEO Agresívne sotil do rozhodcu: Hollý dostal dištanc, nezahrá si poriadne dlho
Niké liga
Zásah Ibrahima na Štrasburg nestačil: Púť Slovana v Konferenčnej lige odštartoval vlastný gól
Zásah Ibrahima na Štrasburg nestačil: Púť Slovana v Konferenčnej lige odštartoval vlastný gól
Konferenčná liga
Hancko mu včera večer poslal správu, Calzona iba ťažko hľadal slová: Nechcem súdiť Dávida
Hancko mu včera večer poslal správu, Calzona iba ťažko hľadal slová: Nechcem súdiť Dávida
Kvalifikácia na MS vo futbale 2026
Štvrtý zápas, štvrté čisté konto: Nepriestrelný Dominik Greif opäť zažiaril v Európskej lige
Štvrtý zápas, štvrté čisté konto: Nepriestrelný Dominik Greif opäť zažiaril v Európskej lige
Flotila Volkswagenov pomôže neziskovkám v teréne
Flotila Volkswagenov pomôže neziskovkám v teréne
Novinky
Kto by si nepamätal meno Testarossa? Teraz je tu opäť a ešte silnejšia, než predtým
Kto by si nepamätal meno Testarossa? Teraz je tu opäť a ešte silnejšia, než predtým
Predstavujeme
Mitsubishi má po dlhých rokoch v ponuke opäť elektromobil. Je výrazne lepší
Mitsubishi má po dlhých rokoch v ponuke opäť elektromobil. Je výrazne lepší
Predstavujeme
Nitriansky kraj odovzdal do prevádzky prestavaný most v Starom Hrádku
Nitriansky kraj odovzdal do prevádzky prestavaný most v Starom Hrádku
7 vlastností, ktoré odlišujú vysoko úspešných ľudí: Čo sa môžeme naučiť od Taylor Swift?
7 vlastností, ktoré odlišujú vysoko úspešných ľudí: Čo sa môžeme naučiť od Taylor Swift?
Motivácia a inšpirácia
Staň sa tvárou mesta a vyhraj pobyt v Tatrách s Kariera.sk
Staň sa tvárou mesta a vyhraj pobyt v Tatrách s Kariera.sk
KarieraInfo.sk
Rastúce životné náklady nútia šetriť takmer polovicu Slovákov. Najviac trpia nízkopríjmové domácnosti
Rastúce životné náklady nútia šetriť takmer polovicu Slovákov. Najviac trpia nízkopríjmové domácnosti
Kariera.sk TS
Konflikty v práci bez pasívnej agresie? Naučte sa ich riešiť efektívne a s rešpektom
Konflikty v práci bez pasívnej agresie? Naučte sa ich riešiť efektívne a s rešpektom
Máte veľa sliviek a neviete čo s nimi? 17 receptov na tie najlepšie koláče, džemy a kompóty.
Máte veľa sliviek a neviete čo s nimi? 17 receptov na tie najlepšie koláče, džemy a kompóty.
Šťavnaté kuracie prsia na prírodno. Rýchly obed, ktorý stihnete urobiť aj počas týždňa.
Šťavnaté kuracie prsia na prírodno. Rýchly obed, ktorý stihnete urobiť aj počas týždňa.
Výborné tvarohové pečené buchty jemné ako obláčik
Výborné tvarohové pečené buchty jemné ako obláčik
Buchty a šišky
Umývať huby pred sušením? Pravda, ktorú má poznať každý hubár
Umývať huby pred sušením? Pravda, ktorú má poznať každý hubár
Nový spyware sa skrýva v Android aplikáciách, ktoré naoko chránia tvoje súkromie. Kampaň je masívna
Nový spyware sa skrýva v Android aplikáciách, ktoré naoko chránia tvoje súkromie. Kampaň je masívna
Bezpečnosť
Od decembra budú tvoje správy cennejšie než zlato. Meta s nimi plánuje niečo, čo môže vážne narušiť tvoje súkromie
Od decembra budú tvoje správy cennejšie než zlato. Meta s nimi plánuje niečo, čo môže vážne narušiť tvoje súkromie
Bezpečnosť
Webbov vesmírny teleskop odhalil jeden z najlepších dôkazov existencie „temných hviezd“. Takéto extrémne objekty si nevieš ani predstaviť
Webbov vesmírny teleskop odhalil jeden z najlepších dôkazov existencie „temných hviezd“. Takéto extrémne objekty si nevieš ani predstaviť
Vesmír
Netflix pokračuje v brutálnej náloži filmov a seriálov. Tentokrát ťa október aj poriadne vystraší!
Netflix pokračuje v brutálnej náloži filmov a seriálov. Tentokrát ťa október aj poriadne vystraší!
Trocha podvádza, že je väčší ako v skutočnosti. Apartmán s 33 m2 vám ukáže, že za malé priestory sa netreba hanbiť
Môžu spôsobiť opuchy, bolesť aj tráviace ťažkosti. 7 izbových rastlín, o ktorých ste možno nevedeli, že sú jedovaté
Môžu spôsobiť opuchy, bolesť aj tráviace ťažkosti. 7 izbových rastlín, o ktorých ste možno nevedeli, že sú jedovaté
Vyzerá ako tradičná usadlosť, no trocha klame zjavom. Vnútro je iné, ako by sme čakali, atmosféra si nás však získala
Vyzerá ako tradičná usadlosť, no trocha klame zjavom. Vnútro je iné, ako by sme čakali, atmosféra si nás však získala
Vyzerajú dobre, ale zrejme by ste ich ľutovali. Týchto 7 trendov interiéroví dizajnéri svojím klientom neodporúčajú
Čo urobiť s bohatou úrodou fíg? Sladko-slané tipy aj delikátne kombinácie pre maškrtné jazýčky
Čo urobiť s bohatou úrodou fíg? Sladko-slané tipy aj delikátne kombinácie pre maškrtné jazýčky
Recepty
Chcete sa aj v malej kúpeľni cítiť komfortne? Pri jej plánovaní pozor na detaily a chyby, ktoré sa často prehliadajú
Chcete sa aj v malej kúpeľni cítiť komfortne? Pri jej plánovaní pozor na detaily a chyby, ktoré sa často prehliadajú
Rekonštrukcia bytu
Chystáte sa vykopávať mrkvu a petržlen? Majte na pamäti tieto 3 základné pravidlá!
Chystáte sa vykopávať mrkvu a petržlen? Majte na pamäti tieto 3 základné pravidlá!
Zelenina a ovocie
Aké cibuľoviny zasadiť na jeseň, aby záhrada na jar pekne rozkvitla?
Aké cibuľoviny zasadiť na jeseň, aby záhrada na jar pekne rozkvitla?
Bývanie
Matcha interiér ako trend v bývaní na jeseň 2025: Inšpirujte sa, ako dizajnéri vniesli do bytu harmóniu prírody
Domáce
Rozbitá opozícia hľadá spásu: Spolupráca s hnutím Slovensko pod optikou PRIESKUMU, takto to vidia voliči!
Zahraničné
Ostrá reakcia Putina na Trumpove slová: Rusko nazval papierovým tigrom! Šéf Kremľa mu odkázal TOTO
Domáce
AKTUÁLNE Bombová hrozba v nemocnici v Michalovciach: Na mieste zasahuje polícia
Domáce
Ďalšie stíhačky F-16 prileteli do Kuchyne: Slovensko ich už má sedem, kompletná letka na unikátnom FOTO

