Štvrtok2. október 2025, meniny má Levoslav, zajtra Stela

Mamičkou sa stala aj táto herečka z Dunaja: Zverejnila KRÁSNE ZÁBERY so synčekom!

Ilustračný obrázok
© Zoznam/ © Zoznam/

V mesiaci august sa stali mamičkami rovno dve slovenské herečky známe z úspešného seriálu Dunaj, k vašim službám. Kým Petra Dubayová priviedla na svet dievčatko, jej kolegyňa Barbora Bezáková chlapčeka. A práve ona sa podelila o sladké momenty so svojím malým princom.

Prečítajte si celý článok >>

Nahlásiť chybu

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Ženy, pred TÝMTO ochorením treba mať rešpekt! Spoznajte jedinú správnu prevenciu
Ženy, pred TÝMTO ochorením treba mať rešpekt! Spoznajte jedinú správnu prevenciu
Zoznam TV
Martina Flašíková o STVR: Nejdeme bojovať s konkurenciou, naša úloha je niekde úplne inde
Martina Flašíková o STVR: Nejdeme bojovať s konkurenciou, naša úloha je niekde úplne inde
Prominenti
Tlačová konferencia ministra vnútra na tému: Pokračujeme v boji proti podvodom na senioroch
Tlačová konferencia ministra vnútra na tému: Pokračujeme v boji proti podvodom na senioroch
Správy

Domáce správy

FOTO Tatry ako zo zimnej
Tatry ako zo zimnej ROZPRÁVKY! Za posledné dni napadlo do 30 centimetrov snehu: VIDEO Pozrite sa na to
Domáce
Tomáš Taraba
Taraba sľubuje veľké zmeny: Modru čaká historická revitalizácia vinohradov
Domáce
Vydieranie v Humennom: Falošní
Vydieranie v Humennom: Falošní pracovníci sa vyhrážali dôchodcovi smrťou kvôli peniazom
Domáce
Senior z Bratislavy prišiel o 60 000 eur: Podvodníci ho presvedčili, že chráni svoje úspory
Senior z Bratislavy prišiel o 60 000 eur: Podvodníci ho presvedčili, že chráni svoje úspory
Bratislava

Zahraničné

ruskí vojaci sa zúčastňujú
Šokujúce odhalenie Kyjeva: Kremeľ chystá sabotáž v krajine NATO! Plán prezradili samotní Rusi
Zahraničné
Jedna z demonštrácií sa
Propalestínske protesty v Taliansku: Študenti obsadili školy a železničné stanice v Bologni a ďalších mestách
Zahraničné
FOTO Prvé slová obetavého Slováka
Prvé slová obetavého Slováka Petra pri Izraeli na VIDEU: Ak sa na toto dívate, bol som unesený!
Zahraničné
Slovensko komunikuje s Izraelom
Slovensko komunikuje s Izraelom v súvislosti so zastavením lodí smerujúcich do Gazy
Domáce

Prominenti

Monika Beňová
OSTRÝ odkaz Slovákom od Beňovej: Áno, pohlavie je ženské a mužské... Je to ochrana pred týmto!
Domáci prominenti
CELÁ FOTO VNÚTRI! Slávna kráska nechala podprsenku
Slávna kráska nechala podprsenku doma: Juj, vypomstilo sa jej to!
Zahraniční prominenti
Nela Slováková podstúpila PLASTIKU:
Nela Slováková podstúpila PLASTIKU: FOTO tesne po zákroku!
Domáci prominenti
Robbie Williams
Robbie Williams vystrašil fanúšikov: Trpí vážnym ochorením!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Päť najslávnejších samurajov: Kvôli
Päť najslávnejších samurajov: Kvôli nepriateľom sa radšej nekúpali
dromedar.sk
Dráma v lietadle! Sklopené
Dráma v lietadle! Sklopené sedadlo vyvolalo peklo: Kvôli bitke muselo lietadlo núdzovo pristáť
Zaujímavosti
Ilustračné foto
Šok pri obliekaní starej bundy: Muž skoro premeškal svoju životnú šancu! Vo vrecku našiel ukrytých 15,3 milióna eur
Zaujímavosti
Tajomné tunely pod Galileou
Historický nález v Galilei: Archeológovia objavili tajnú skrýšu medených mincí! Prežili 1 600 rokov ukryté pred Rimanmi
Zaujímavosti

Dobré správy

Andrea prehovorila o probléme,
Andrea prehovorila o probléme, ktorý roky tajila: Prišla som o sebavedomie aj chuť do života, našťastie som našla riešenie
plnielanu.sk
FOTO Mimoriadne dôležitá je nielen
VIDEO Z Plzne do celého sveta: Nahliadnite s nami do slávneho pivovaru Pilsner Urquell
Domáce
Stavte si v TIPOS-e
S novinkou to ide ešte rýchlejšie: Slováci môžu vyhrať bez toho, aby minuli niečo navyše
Domáce
FOTO Realizácia projektu R2 Šaca
Ďalšia významná stavba, ktorá poteší vodičov aj obyvateľov: Otvorili dôležitý obchvat
Domáce

Ekonomika

Tisíce voľných pracovných miest, ale zamestnať sa je čoraz ťažšie: Analytici odkrývajú slovenský paradox!
Tisíce voľných pracovných miest, ale zamestnať sa je čoraz ťažšie: Analytici odkrývajú slovenský paradox!
Elon Musk prekonal historický rekord: Jeho majetok prelomil magickú hodnotu! (foto)
Elon Musk prekonal historický rekord: Jeho majetok prelomil magickú hodnotu! (foto)
Skončí tohtoročná konsolidácia fiaskom? Deficit štátneho rozpočtu bol v septembri výrazne vyšší ako vlani!
Skončí tohtoročná konsolidácia fiaskom? Deficit štátneho rozpočtu bol v septembri výrazne vyšší ako vlani!
Americká vláda je v problémoch: Čo to urobí s investíciami?
Americká vláda je v problémoch: Čo to urobí s investíciami?

Šport

Skvelé správy, Nasťa Kuzminová opäť potešila Slovensko: Ani som o tom nesnívala
Skvelé správy, Nasťa Kuzminová opäť potešila Slovensko: Ani som o tom nesnívala
ZOH 2026 Miláno Cortina
Slovenský futbal plače za veľkou osobnosťou: Zomrel bývalý hráč a tréner MŠK Žilina
Slovenský futbal plače za veľkou osobnosťou: Zomrel bývalý hráč a tréner MŠK Žilina
Slovensko
Nagelsmann reagoval na zaváhanie so Slovenskom: V nemeckom tíme neostal kameň na kameni
Nagelsmann reagoval na zaváhanie so Slovenskom: V nemeckom tíme neostal kameň na kameni
Kvalifikácia na MS vo futbale 2026
VIDEO Demitra, Chrenko a teraz aj on: Wow, druhá liga bola svedkom nádherného gólového zásahu
VIDEO Demitra, Chrenko a teraz aj on: Wow, druhá liga bola svedkom nádherného gólového zásahu
TIPOS Slovenská hokejová liga

Auto-moto

Kto by si nepamätal meno Testarossa? Teraz je tu opäť a ešte silnejšia, než predtým
Kto by si nepamätal meno Testarossa? Teraz je tu opäť a ešte silnejšia, než predtým
Predstavujeme
Mitsubishi má po dlhých rokoch v ponuke opäť elektromobil. Je výrazne lepší
Mitsubishi má po dlhých rokoch v ponuke opäť elektromobil. Je výrazne lepší
Predstavujeme
Nitriansky kraj odovzdal do prevádzky prestavaný most v Starom Hrádku
Nitriansky kraj odovzdal do prevádzky prestavaný most v Starom Hrádku
Doprava
Otrasný prípad zlyhania pri NÁRAZE. Také sa ešte nestalo! Odborníci: toto auto NEKUPUJTE
Otrasný prípad zlyhania pri NÁRAZE. Také sa ešte nestalo! Odborníci: toto auto NEKUPUJTE
Novinky

Kariéra a motivácia

Staň sa tvárou mesta a vyhraj pobyt v Tatrách s Kariera.sk
Staň sa tvárou mesta a vyhraj pobyt v Tatrách s Kariera.sk
KarieraInfo.sk
Rastúce životné náklady nútia šetriť takmer polovicu Slovákov. Najviac trpia nízkopríjmové domácnosti
Rastúce životné náklady nútia šetriť takmer polovicu Slovákov. Najviac trpia nízkopríjmové domácnosti
Kariera.sk TS
Konflikty v práci bez pasívnej agresie? Naučte sa ich riešiť efektívne a s rešpektom
Konflikty v práci bez pasívnej agresie? Naučte sa ich riešiť efektívne a s rešpektom
Vzťahy na pracovisku
Odhaľte tajomstvo mikroprestávok: Ako si ich správne nastaviť, aby ste skutočne nabili energiu
Odhaľte tajomstvo mikroprestávok: Ako si ich správne nastaviť, aby ste skutočne nabili energiu
Motivácia a produktivita

Varenie a recepty

Máte veľa sliviek a neviete čo s nimi? 17 receptov na tie najlepšie koláče, džemy a kompóty.
Máte veľa sliviek a neviete čo s nimi? 17 receptov na tie najlepšie koláče, džemy a kompóty.
Šťavnaté kuracie prsia na prírodno. Rýchly obed, ktorý stihnete urobiť aj počas týždňa.
Šťavnaté kuracie prsia na prírodno. Rýchly obed, ktorý stihnete urobiť aj počas týždňa.
Umývať huby pred sušením? Pravda, ktorú má poznať každý hubár
Umývať huby pred sušením? Pravda, ktorú má poznať každý hubár
Rady a tipy
Ako ošúpať špekáčky: Bez črievka chutia oveľa lepšie
Ako ošúpať špekáčky: Bez črievka chutia oveľa lepšie
Rady a tipy

Technológie

Táto nová slabina vo WhatsAppe ohrozuje tvoje súkromie a hackeri ju už vo veľkom zneužívajú. Otvára im dvere do tvojho zariadenia
Táto nová slabina vo WhatsAppe ohrozuje tvoje súkromie a hackeri ju už vo veľkom zneužívajú. Otvára im dvere do tvojho zariadenia
Apple
AKTUÁLNE: Vo veľkom sa šíri nový Android trojan Datzbro. Ovládne tvoj telefón, vybieli ti účet a ty o tom nebudeš mať ani tušenie
AKTUÁLNE: Vo veľkom sa šíri nový Android trojan Datzbro. Ovládne tvoj telefón, vybieli ti účet a ty o tom nebudeš mať ani tušenie
Bezpečnosť
POZOR! Tvoj Xiaomi telefón môže byť už čoskoro nebezpečný. Tieto modely strácajú softvérovú podporu
POZOR! Tvoj Xiaomi telefón môže byť už čoskoro nebezpečný. Tieto modely strácajú softvérovú podporu
Xiaomi
Android Auto bude múdrejšie než kedykoľvek predtým! Tieto nové funkcie si zamiluješ
Android Auto bude múdrejšie než kedykoľvek predtým! Tieto nové funkcie si zamiluješ
Android

Bývanie

Môžu spôsobiť opuchy, bolesť aj tráviace ťažkosti. 7 izbových rastlín, o ktorých ste možno nevedeli, že sú jedovaté
Môžu spôsobiť opuchy, bolesť aj tráviace ťažkosti. 7 izbových rastlín, o ktorých ste možno nevedeli, že sú jedovaté
Vyzerá ako tradičná usadlosť, no trocha klame zjavom. Vnútro je iné, ako by sme čakali, atmosféra si nás však získala
Vyzerá ako tradičná usadlosť, no trocha klame zjavom. Vnútro je iné, ako by sme čakali, atmosféra si nás však získala
Vyzerajú dobre, ale zrejme by ste ich ľutovali. Týchto 7 trendov interiéroví dizajnéri svojím klientom neodporúčajú
Vyzerajú dobre, ale zrejme by ste ich ľutovali. Týchto 7 trendov interiéroví dizajnéri svojím klientom neodporúčajú
Z ulice veľa nevidno, jeho veľkosť objavíte až neskôr. Náročný terén využili tak, aby rodina získala perfektné bývanie
Z ulice veľa nevidno, jeho veľkosť objavíte až neskôr. Náročný terén využili tak, aby rodina získala perfektné bývanie

Pre kutilov

Chcete sa aj v malej kúpeľni cítiť komfortne? Pri jej plánovaní pozor na detaily a chyby, ktoré sa často prehliadajú
Chcete sa aj v malej kúpeľni cítiť komfortne? Pri jej plánovaní pozor na detaily a chyby, ktoré sa často prehliadajú
Rekonštrukcia bytu
Chystáte sa vykopávať mrkvu a petržlen? Majte na pamäti tieto 3 základné pravidlá!
Chystáte sa vykopávať mrkvu a petržlen? Majte na pamäti tieto 3 základné pravidlá!
Zelenina a ovocie
Aké cibuľoviny zasadiť na jeseň, aby záhrada na jar pekne rozkvitla?
Aké cibuľoviny zasadiť na jeseň, aby záhrada na jar pekne rozkvitla?
Okrasná záhrada
5 prešľapov na záhrade, ktoré môžu pokaziť dobré susedské vzťahy. Robíte ich aj vy?
5 prešľapov na záhrade, ktoré môžu pokaziť dobré susedské vzťahy. Robíte ich aj vy?
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

3 znamenia zverokruhu, ktoré čaká od októbra lepší život, aký im mnohí môžu závidieť: Bude sa týkať týchto vecí
Partnerské vzťahy
3 znamenia zverokruhu, ktoré čaká od októbra lepší život, aký im mnohí môžu závidieť: Bude sa týkať týchto vecí
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Tatry ako zo zimnej
Domáce
Tatry ako zo zimnej ROZPRÁVKY! Za posledné dni napadlo do 30 centimetrov snehu: VIDEO Pozrite sa na to
ruskí vojaci sa zúčastňujú
Zahraničné
Šokujúce odhalenie Kyjeva: Kremeľ chystá sabotáž v krajine NATO! Plán prezradili samotní Rusi
Prvé slová obetavého Slováka
Zahraničné
Prvé slová obetavého Slováka Petra pri Izraeli na VIDEU: Ak sa na toto dívate, bol som unesený!
Politológovia analyzujú Migaľa: Slová
Domáce
Politológovia analyzujú Migaľa: Slová o povalení vlády majú hlbší význam, politici majú svoju verziu

Ďalšie zo Zoznamu