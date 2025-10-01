Bežný vitamín, ktorý Slováci užívajú každý deň, môže oslabovať imunitu. Vedci varujú pred touto chybou

Nový výskum britských vedcov ukazuje, že doplnky s vitamínom D2 môžu znižovať hladinu dôležitejšieho vitamínu D3 v tele. A práve D3 je kľúčový pre imunitu, zdravé kosti aj obranu proti infekciám.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Matovič je terčom posmechu: Známy influencer si z neho urobil srandu a sparodoval známu scénku
Krajina EÚ je v pohotovosti: Vyhlásila oranžový stupeň hrozby! Obáva sa nebezpečných útokov
Plénum rozhodlo: Energopomoc pre domácnosti prešla s tesnou väčšinou, pozmeňováky opozície ostali za dverami