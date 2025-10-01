Dôchodky porastú rýchlejšie: Pozrite si, o koľko by si mohli penzisti od januára prilepšiť!

Od januára 2026 čaká penzistov výraznejší rast dôchodkov. Podľa dôchodcovskej inflácie by mohli stúpnuť približne o 3,6 %.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Zverejnili rebríček 60 najbohatších Slovákov: Chrenek, Tkáčovci, Haščák aj nováčikovia! Bohatí sú ešte bohatší
Komora učiteľov je z konania parlamentu v rozpakoch: Novela ústavy a pohlavia, žiadna príprava nebola a je to chaos!
MIMORIADNY ONLINE Zelenskyj varuje: Situácia v Záporožskej jadrovej elektrárni je kritická!