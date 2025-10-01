Chystáte sa vykopávať mrkvu a petržlen? Majte na pamäti tieto 3 základné pravidlá!

Chystáte sa vykopávať koreňovú zeleninu? Tipy, čo s koreňovou zeleninou urobiť, no aj čomu sa vyhnúť, aby vydržala čo najdlhšie s minimálnymi stratami.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Zverejnili rebríček 60 najbohatších Slovákov: Chrenek, Tkáčovci, Haščák aj nováčikovia! Bohatí sú ešte bohatší
Komora učiteľov je z konania parlamentu v rozpakoch: Novela ústavy a pohlavia, žiadna príprava nebola a je to chaos!
MIMORIADNY ONLINE Zelenskyj varuje: Situácia v Záporožskej jadrovej elektrárni je kritická!