AKTUÁLNE: Bankový trojan Klopatra sa šíri Európou. Dokáže ti ukradnúť peniaze bez toho, aby si si to všimol

Nebezpečný Android vírus Klopatra sa šíri Európou a dokáže ti úplne ovládnuť telefón, ukradnúť heslá aj vyprázdniť ti bankový účet, kým spíš. Experti varujú, že ide o globálnu hrozbu, ktorá môže zasiahnuť aj Slovensko.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Dramatický zvrat počasia: Meteorológovia varujú pred prvým náporom zimy! Október začne mrazivo
Populárny online obchod pritvrdzuje proti špekulantom: Zákazníkom môže zablokovať účet aj na rok!
Tatry si vyžiadali ďalšiu obeť: Český horolezec (65) neprežil pád z východnej strany masívu Satana