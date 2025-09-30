Revolučný liek na chudnutie pomohol pacientom zhodiť 20 % váhy. Testovali ho aj na Slovákoch

Vedci predstavili novú tabletku s názvom orforglipron, ktorá pomohla pacientom zhodiť až 20 % telesnej hmotnosti bez potreby injekcií. V klinických testoch priniesla výrazné výsledky a zároveň zlepšila zdravie srdca, no zatiaľ nie je schválená pre bežné používanie.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Populárny online obchod pritvrdzuje proti špekulantom: Zákazníkom môže zablokovať účet aj na rok!
Tatry si vyžiadali ďalšiu obeť: Český horolezec (65) neprežil pád z východnej strany masívu Satana
Odborári prichádzajú na barikády: Neúnosná konsolidácia a protest pred parlamentom, Uhlerová má dôvody!