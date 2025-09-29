Nemci sú vydesení z Rusov. Na orbite sa schyľuje k nevídanej konfrontácii a zatiaľ víťazí Kremeľ

Nemecký minister obrany varuje pred novou frontovou líniou geopolitiky. Ruské a čínske družice podľa neho sledujú satelity NATO a Bundeswehru, čo núti Nemecko zvažovať aj útočné vesmírne kapacity. Vesmír sa mení na strategické bojisko budúcnosti.
