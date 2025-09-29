OBROVSKÁ TRAGÉDIA Slovenský ŠPORTOVEC (†37) zahynul pri tom, čo miloval! Zo SLOV spoluhráčov trhá srdce

Ďalší gól už nikdy nestrelí. Žilinskú hokejbalovú komunitu zasiahla tragická správa. V noci na sobotu (27. 9.) nečakane zomrel len 37-ročný hráč Miroslav Marančák. Osudným sa mu stalo nešťastie pri r
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Petičný výbor rodinnej aliancie hlási úspech: Desaťtisíce podpisov za pár dní, rázna výzva vláde a ministrovi!
Slováci sa BÚRIA a húfne podpisujú petíciu: Boj za 17. november vrcholí, prispeli aj známe osobnosti!