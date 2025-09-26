Piatok26. september 2025, meniny má Edita, zajtra Cyprián, Damián

STRAŠNÉ NEŠŤASTIE Malému DIEŤATKU amputovalo časť ruky! Hrozné, čo sa stalo priamo pred domom

Ilustračný obrázok
© Zoznam/ © Zoznam/

Krvavá nehoda otriasla obcou Drienovec pri Košiciach. Na pozemku pred rodinným domom došlo k hrozivému úrazu, pri ktorom bolo vážne zranené len štvorročné dieťa. Prasknutý brúsny kotúč amputoval dieť

Zoznam TV

Tlačová konferencia strany Smer-SSD k hlasovaniu o novele Ústavy SR
Tlačová konferencia strany Smer-SSD k hlasovaniu o novele Ústavy SR
Správy
Living City - festival bývania v Košiciach
Living City - festival bývania v Košiciach
Správy
KDH s čistým svedomím hlasovalo za novelu Ústavy SR o dvoch pohlaviach
KDH s čistým svedomím hlasovalo za novelu Ústavy SR o dvoch pohlaviach
Správy

Domáce správy

Premiéri Róbert Fico a
Robert Fico sa v nedeľu stretne s Viktorom Orbánom v Ostrihome
Domáce
Oheň je na streche!
Oheň je na streche! REAKCIE na schválenie ústavných zmien: Matovič hovorí o ZRADE svojich, PS a SaS hromžia
Domáce
Peter Pellegrini
Prezident označil ústavnú väčšinu pri zmene Ústavy SR za významný signál
Domáce
Historické hodiny na Hlavnej ulici v Košiciach opäť fungujú! Oprava po rokoch priniesla zmenu
Historické hodiny na Hlavnej ulici v Košiciach opäť fungujú! Oprava po rokoch priniesla zmenu
Košice

Zahraničné

Na otravu falošným alkoholom zomrelo v Rusku v septembri najmenej 19 ľudí
Zahraničné
FOTO Recep Tayyip Erdogan a
Turecký prezident tvrdí, že zo stretnutia s Trumpom odišiel spokojný
Zahraničné
Britská vláda chce zaviesť novinku: Plánuje digitálny preukaz totožnosti
Zahraničné
Donald Trump je odhodlaný
Donald Trump je odhodlaný ukončiť vojnu medzi Izraelom a Hamasom
Zahraničné

Prominenti

Samo Tomeček sa čochvíla
Samo Tomeček sa čochvíla stane otcom: S partnerkou odhalili pohlavie bábätka!
Domáci prominenti
Hviezda Čarodejníc si dala
Hviezda Čarodejníc si dala ODSTRÁNIŤ SILIKÓNY: Opúšťam telo, ktoré bolo sexualizované a zneužívané!
Zahraniční prominenti
Zuzana Belohorcová
Zuzana Belohorcová PRELOMILA MLČANIE: Čo sa u nich doma DEJE a aké plány má s DEŤMI...
Domáci prominenti
Amanda Bynes
Skrachovaná herecká hviezda ZAHODILA nevydarený vzťah za hlavu: TOTO je jej nový frajer!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Kaštieľ ako z rozprávky
Kaštieľ ako z rozprávky a domy v skalách: Nenápadná maďarská dedina ukrýva hotové poklady
dromedar.sk
Krádež v priamom prenose!
Krádež v priamom prenose! Dcéra natáčala spoluprácu a cukríky záhadne zmizli: To, čo objavila v maminej izbe, vás dostane
Zaujímavosti
Pacientka odkladala operáciu desať
Pacientka odkladala operáciu desať rokov: Lekári jej vybrali obrovský 18,6 kg nádor, ktorý ohrozoval jej život!
Zaujímavosti
Žena sa druhýkrát narodila:
Žena sa druhýkrát narodila: Jej srdce nebilo niekoľko desiatok minút! Teraz prezradila, čo videla na opačnej strane
Zaujímavosti

Dobré správy

Projekt Obchvat Prievidza predstavuje
Skvelá správa pre vodičov: Región so známymi kúpeľmi bude mať nový obchvat, už sa začína stavať
Domáce
Anna a Martin priniesli
Anna a Martin priniesli novú vlasovú kozmetiku, ktorá pomáha nielen pri rednutí vlasov
plnielanu.sk
Slovensko píše dejiny vesmíru:
Slovensko píše dejiny vesmíru: 3IPK spustila blockchain na Medzinárodnej vesmírnej stanici ISS
Dobré správy
Chrípková sezóna sa blíži:
Chrípková sezóna sa blíži: Toto vám ušetrí hodiny v čakárni a navyše je zadarmo!
plnielanu.sk

Ekonomika

Odborári píšu Pellegrinimu ostrý list: Po schválení konsolidácie ho vyzývajú k vážnemu kroku!
Odborári píšu Pellegrinimu ostrý list: Po schválení konsolidácie ho vyzývajú k vážnemu kroku!
Daniarom sa podaril veľký úlovok: V bývalom bitúnku v obci na juhu Slovenska našli doslova malú fabriku! (foto)
Daniarom sa podaril veľký úlovok: V bývalom bitúnku v obci na juhu Slovenska našli doslova malú fabriku! (foto)
Vykurovacia sezóna klope na dvere: Pozrite si, čo všetko je potrebné urobiť!
Vykurovacia sezóna klope na dvere: Pozrite si, čo všetko je potrebné urobiť!
Slovensko sa rúti do ekonomickej pasce: Môžeme si za to hlavne sami! (komentár)
Slovensko sa rúti do ekonomickej pasce: Môžeme si za to hlavne sami! (komentár)

Šport

Dvojice 4. kola Slovnaft Cupu: Žreb prisúdil súperov pre Spartak, Slovan a ďalšie tímy
Dvojice 4. kola Slovnaft Cupu: Žreb prisúdil súperov pre Spartak, Slovan a ďalšie tímy
Slovnaft Cup
Nová hviezda v bráne Les Gones: Greif má za sebou parádny večer, Lyonu vychytal veľké víťazstvo
Nová hviezda v bráne Les Gones: Greif má za sebou parádny večer, Lyonu vychytal veľké víťazstvo
Európska liga
Vrátil sa domov a príliš nerozmýšľal: Ako Slovan upiekol prestup slovenského reprezentanta?
Vrátil sa domov a príliš nerozmýšľal: Ako Slovan upiekol prestup slovenského reprezentanta?
Tipos SBL
Tréner Montrealu vyzdvihol len dvoch hráčov: Pochvalné slová na adresu Filipa Mešára
Tréner Montrealu vyzdvihol len dvoch hráčov: Pochvalné slová na adresu Filipa Mešára
NHL

Auto-moto

FOTO: BMW iX3 Neue Klasse práve priletelo na Slovensko. Poznáme ceny
FOTO: BMW iX3 Neue Klasse práve priletelo na Slovensko. Poznáme ceny
Novinky
Mazda CX-5 už má zverejnené ceny pre slovenský trh. Prichádza s viacerými bonusmi
Mazda CX-5 už má zverejnené ceny pre slovenský trh. Prichádza s viacerými bonusmi
Novinky
MG uvádza 2 nové modely: Veľké SUV s hybridom bez zástrčky a EV. Dobré ceny majú obe
MG uvádza 2 nové modely: Veľké SUV s hybridom bez zástrčky a EV. Dobré ceny majú obe
Novinky
TEST: Ford Transit Custom Business - hybrid je lepší ako nafta
TEST: Ford Transit Custom Business - hybrid je lepší ako nafta
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Príďte sa inšpirovať známymi menami na Kariéra EXPO: Blue grandma, Bekim, Martina Kavalír, Andy Winson vystúpia naživo v Bratislave
Príďte sa inšpirovať známymi menami na Kariéra EXPO: Blue grandma, Bekim, Martina Kavalír, Andy Winson vystúpia naživo v Bratislave
Motivácia a inšpirácia
Psychologické pasce lojality: Štokholmský syndróm v práci
Psychologické pasce lojality: Štokholmský syndróm v práci
Prostredie práce
Rozdiely platov medzi ženami a mužmi? Prichádza nový zákon
Rozdiely platov medzi ženami a mužmi? Prichádza nový zákon
Ekonomika - trh práce
Bekim Aziri vystúpi na Kariéra EXPO v Bratislave: na trh prichádza s niečím, čo Slovensko ešte nevidelo
Bekim Aziri vystúpi na Kariéra EXPO v Bratislave: na trh prichádza s niečím, čo Slovensko ešte nevidelo
Motivácia a produktivita

Varenie a recepty

Máte veľa sliviek a neviete čo s nimi? 17 receptov na tie najlepšie koláče, džemy a kompóty.
Máte veľa sliviek a neviete čo s nimi? 17 receptov na tie najlepšie koláče, džemy a kompóty.
Šťavnaté kuracie prsia na prírodno. Rýchly obed, ktorý stihnete urobiť aj počas týždňa.
Šťavnaté kuracie prsia na prírodno. Rýchly obed, ktorý stihnete urobiť aj počas týždňa.
Fliačky s kapustou: Chutný a sýty obed či večera z pár surovín
Fliačky s kapustou: Chutný a sýty obed či večera z pár surovín
Výber receptov
Ako dlho vydržia huby a kedy je najlepšie ich spracovať
Ako dlho vydržia huby a kedy je najlepšie ich spracovať
Skladovanie potravín

Technológie

HyperOS 3.0 od Xiaomi príde do viac ako 60 zariadení. Pozri si kompletný zoznam aj harmonogram aktualizácií pre globálny trh
HyperOS 3.0 od Xiaomi príde do viac ako 60 zariadení. Pozri si kompletný zoznam aj harmonogram aktualizácií pre globálny trh
Xiaomi
Xiaomi predstavilo HyperOS 3 pre globálny trh. Tvoj mobil po aktualizácii nespoznáš
Xiaomi predstavilo HyperOS 3 pre globálny trh. Tvoj mobil po aktualizácii nespoznáš
Xiaomi
Milióny počítačov s Windowsom mali skončiť na smetisku. Microsoft však spravil nečakaný krok, ktorý poteší desaťtisíce Slovákov
Milióny počítačov s Windowsom mali skončiť na smetisku. Microsoft však spravil nečakaný krok, ktorý poteší desaťtisíce Slovákov
Správy
Používaš Gmail? Tento e-mail s obrázkom okamžite vymaž, inak hackeri ovládnu tvoj smartfón alebo počítač
Používaš Gmail? Tento e-mail s obrázkom okamžite vymaž, inak hackeri ovládnu tvoj smartfón alebo počítač
Bezpečnosť

Bývanie

Roklina je krásna, no starý bungalov si ju nevšimol. Dnes sa od okien musí odchádzať ťažko a pokoj lesa príde i sám
Roklina je krásna, no starý bungalov si ju nevšimol. Dnes sa od okien musí odchádzať ťažko a pokoj lesa príde i sám
Znesú zlé svetlo, prievan aj zabudnutú zálievku! 7 izbových rastlín, ktoré rozžiari interiér a prežije skoro všetko
Znesú zlé svetlo, prievan aj zabudnutú zálievku! 7 izbových rastlín, ktoré rozžiari interiér a prežije skoro všetko
V kamenných zvyškoch ešte cítiť starý dom. Na trendoch im však nezáležalo, hlavne aby interiér prinášal pokoj
V kamenných zvyškoch ešte cítiť starý dom. Na trendoch im však nezáležalo, hlavne aby interiér prinášal pokoj
5 dizajnových chýb, ktoré kazia vo vašej kuchyni dojem. Prečo môže pôsobiť lacno alebo zastaralo?
5 dizajnových chýb, ktoré kazia vo vašej kuchyni dojem. Prečo môže pôsobiť lacno alebo zastaralo?

Pre kutilov

Nevyhadzujte vrecúška od čierneho čaju! Týchto 7 užitočných tipov vás rozhodne prekvapí
Nevyhadzujte vrecúška od čierneho čaju! Týchto 7 užitočných tipov vás rozhodne prekvapí
Recepty
Ako sa dá z obyčajnej starej vlečky urobiť brička na konský záprah? Miroslav vám ukáže kompletný postup
Ako sa dá z obyčajnej starej vlečky urobiť brička na konský záprah? Miroslav vám ukáže kompletný postup
Dvor a záhrada
Schátranú stodolu pri Banskej Štiavnici vlastnoručne premenil na plnohodnotný domov. Trvalo mu to 5 rokov!
Schátranú stodolu pri Banskej Štiavnici vlastnoručne premenil na plnohodnotný domov. Trvalo mu to 5 rokov!
Súťaže
Máte svahovitú záhradu a neviete, ako si pohodlne oddýchnuť? Inšpirujte sa riešením, ktorému neodoláte!
Máte svahovitú záhradu a neviete, ako si pohodlne oddýchnuť? Inšpirujte sa riešením, ktorému neodoláte!
Dvor a záhrada

Stream naživo

Kam chodia hollywoodske celebrity na dovolenky inkognito?: Tieto miesta by ste netipovali
Zahraničné celebrity
Kam chodia hollywoodske celebrity na dovolenky inkognito?: Tieto miesta by ste netipovali
Celý program
Oheň je na streche!
Domáce
Oheň je na streche! REAKCIE na schválenie ústavných zmien: Matovič hovorí o ZRADE svojich, PS a SaS hromžia
Zmena ústavy je na
Domáce
Zmena ústavy je na svete: V parlamente ju podporila najtesnejšia väčšina!
Šok a náhly ZVRAT
Domáce
Šok a náhly ZVRAT v parlamente: Kto hlasoval o zmene ústavy a pridal do nej dve pohlavia? ZOZNAM poslancov
Žilinka počas pracovnej cesty
Domáce
Žilinka počas pracovnej cesty v Azerbajdžane: Zašiel si na preteky F1! Teraz vysvetľuje, ako to bolo

Ďalšie zo Zoznamu