STRAŠNÉ NEŠŤASTIE Malému DIEŤATKU amputovalo časť ruky! Hrozné, čo sa stalo priamo pred domom

Krvavá nehoda otriasla obcou Drienovec pri Košiciach. Na pozemku pred rodinným domom došlo k hrozivému úrazu, pri ktorom bolo vážne zranené len štvorročné dieťa. Prasknutý brúsny kotúč amputoval dieť
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Oheň je na streche! REAKCIE na schválenie ústavných zmien: Matovič hovorí o ZRADE svojich, PS a SaS hromžia
Šok a náhly ZVRAT v parlamente: Kto hlasoval o zmene ústavy a pridal do nej dve pohlavia? ZOZNAM poslancov