Používaš Gmail? Tento e-mail s obrázkom okamžite vymaž, inak hackeri ovládnu tvoj smartfón alebo počítač

Nová malvérová kampaň dokáže infikovať tvoje zariadenie cez obyčajný obrázok v emaili. ESET varuje pred škodlivými SVG prílohami, ktoré spúšťajú AsyncRAT a umožňujú hackerom ovládať tvoje zariadenie na diaľku.
