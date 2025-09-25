Marika Gombitová vydáva svoj prvý live album. Očakávaný vianočný koncert venuje Kamilovi Peterajovi

Štvrtok25. september 2025, meniny má Vladislav, zajtra Edita

Legendárna speváčka a skladateľka Marika Gombitová opäť prichádza s novinkami. Už tento mesiac sa na trhu objaví jej vôbec prvý koncertný album s názvom Marika Gombitová Bratislavská lýra. Jeho vydanie spolu s vydavateľom avizovala už vlani pri vydaní úspešného albumu Nevy(í)dané rarity. Ako prezrádza názov nového CD, ide o výber skladieb, s ktorými sa speváčka predstavila na festivale Bratislavská lýra – počas rokov 1976 až 1985 na ňom účinkovala sedemkrát.

