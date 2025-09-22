Pápež Lev XIV. odmietol svojho AI klona. Elon Musk mu hneď poslal tvrdý odkaz

Pápež Lev XIV. odmietol návrh vytvoriť svojho digitálneho „klona“. Podľa neho nemožno duchovné posolstvo redukovať na algoritmy a Cirkev stojí proti svetu, v ktorom by mal stroj vládnuť nad človekom.
